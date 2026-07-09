Grupo Oesía completa el desarrollo del proyecto europeo TRANTOR para integrar las redes 5G con redes satelitales

Las tecnologías desarrolladas servirán de base para el programa Iris2 de la Unión Europea, que impulsa una infraestructura soberana de comunicaciones seguras por satélite.

La aportación de Grupo Oesía incluyó el desarrollo de tecnologías para terminales satelitales avanzados y arquitecturas multiórbita.

El proyecto busca ofrecer comunicaciones seguras y continuas en zonas sin cobertura terrestre o cuando las infraestructuras convencionales no estén disponibles.

Grupo Oesía ha completado el proyecto europeo TRANTOR, destinado a integrar redes móviles 5G y 6G con comunicaciones por satélite.

La compañía española Grupo Oesía ha completado con éxito su participación en el proyecto TRANTOR, financiado por el programa Horizonte Europa y enfocado en el desarrollo y validación de las tecnologías que permitirán integrar las futuras redes móviles 5G y 6G con las comunicaciones por satélite.

Esta integración, aseguran en un comunicado, representa uno de los grandes retos tecnológicos de Europa, ya que permitirá ofrecer comunicaciones seguras, resilientes y continuas incluso en zonas sin cobertura terrestre o cuando las infraestructuras convencionales no estén disponibles.

El proyecto está liderado por el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) y Grupo Oesía es miembro del consorcio europeo responsable del proyecto.

La compañía, a través de su división Inster, ha contribuido al desarrollo y validación de tecnologías para terminales satelitales avanzados, comunicaciones seguras y arquitecturas multiórbita. Todo ello "llamados a desempeñar un papel esencial en la evolución de las redes espaciales europeas", explican.

En TRANTOR participan un total de diez entidades. Además del CTTC y Grupo Oesía, están Indra, Software Radio Systems, Fraunhofer-Gesellschaft, The National Research Council (CNR), la Universidad de Luxemburgo, Starion y Quadsat.

La finalización del proyecto "supone además la confirmación de una visión tecnológica por la que Grupo Oesía apostó hace más de tres años: el desarrollo de terminales satelitales basados en tecnologías 5G NTN".

Hoy, "esa apuesta se ve respaldada por la elección de estas tecnologías como base del programa Iris2, la iniciativa de la Unión Europea para desplegar una infraestructura soberana de comunicaciones seguras por satélite".

A este posicionamiento contribuye también "la capacidad industrial de Inster-Grupo Oesía, que dispone de terminales satelitales homologados para operar sobre la red OneWeb".

Tal y como afirman, se trata de "un factor diferencial que refuerza su experiencia en tecnologías de conectividad satelital de nueva generación y su capacidad para participar en los futuros programas europeos de comunicaciones espaciales".