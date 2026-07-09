El Ejército del Aire vuela hasta las antípodas de España con seis cazas, dos A400M y un MRTT para adiestrarse en Australia

La misión refuerza el compromiso de España con la Alianza Atlántica y promueve la cooperación y el entendimiento entre las naciones participantes.

El despliegue integra capacidades de combate, sostenimiento y mando en escenarios de alta intensidad, reafirmando la capacidad de proyección estratégica de España.

Las tripulaciones españolas operarán desde las bases de Darwin y Amberley junto a fuerzas aéreas de países como Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y varios asiáticos.

El Ejército del Aire y del Espacio ha desplegado seis cazas Eurofighter, dos A400M y un MRTT rumbo a Australia para participar en el ejercicio multinacional Pitch Black.

El Ejército del Aire y del Espacio ha desplegado una Agrupación Aérea Expedicionaria rumbo a Australia para participar, por segunda vez en su historia, en el ejercicio multinacional Pitch Black, el más importante que tiene lugar en la región del Indo-Pacífico.

La fuerza aérea se encuentra volando hasta las antípodas de España -a donde llegarán el próximo lunes- con seis cazas, dos aviones de transporte A400M y un tanquero A330 MRTT. Esta campaña reafirma su compromiso con el adiestramiento avanzado en entornos de alta intensidad, tras la experiencia acumulada en 2024 en el marco de la misión Pacific Skies, en la que los Eurofighter españoles dieron la vuelta al mundo.

Las tripulaciones españolas operarán en las bases aéreas de Darwin y Amberley, situadas en el norte del territorio australiano, según han detallado este jueves desde el Ejército del Aire a través de un comunicado.

El Mando Aéreo de Combate constituye y lidera este contingente internacional. Seis cazas Eurofighter del Ala 14 de la base de Albacete encabezan el despliegue de las aeronaves.

Por su parte, los A400M del Ala 31 de la base de Zaragoza transportan el material hacia el Indo-Pacífico, mientras que el MRTT del Ala 45 de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) realiza las funciones de reabastecimiento en vuelo.

Eurofighter español en la edición 2024 del ejercicio Pitch Black EA

Además, un A330 adicional apoya los cometidos de sostenimiento durante la misión y el personal de la agrupación garantiza las funciones operativas, logísticas, técnicas y administrativas en las bases.

El Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) participan también en el despliegue, la ejecución y el repliegue. El personal paracaidista de la EADA garantiza la defensa, el despliegue y las condiciones operativas de los aviones en el teatro de operaciones.

Ejercicio multinacional

El Pitch Black 26 congrega a fuerzas australianas, que aportan capacidades en todo el espectro de roles del poder aéreo, y a fuerzas aéreas aliadas de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Japón, Filipinas, India, Malasia y Corea del Sur, de acuerdo con la organización y asignación de roles establecida por la Real Fuerza Aérea de Australia.

La Agrupación Aérea Expedicionaria española operará integrada en esta fuerza multinacional. El escenario simula operaciones complejas de alta intensidad para incrementar el adiestramiento de las unidades.

La movilización de estos cazas y aviones de transporte demuestra la capacidad de proyección estratégica en escenarios alejados del Ejército del Aire y su capacidad de sostener sus unidades desde bases de despliegue ajenas.

La operación integra capacidades de combate, sostenimiento y mando en entornos complejos. Este despliegue refuerza el compromiso de España con la Alianza Atlántica y los organismos internacionales de seguridad. La misión promueve, de igual manera, la disuasión euroatlántica y el entendimiento mutuo entre las naciones participantes.