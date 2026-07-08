Frederiksen pide apoyo a los aliados ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia mientras Rutte las minimiza

Trump insiste en que EEUU debería controlar Groenlandia y critica a los socios europeos de la OTAN por su falta de implicación en la guerra de Irán, mientras que Rutte resalta la cooperación y la respuesta conjunta ante la presencia de Rusia y China en el Ártico.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, minimiza las amenazas de Trump y destaca el compromiso de Estados Unidos con la Alianza, subrayando la importancia de aumentar el gasto en defensa europeo y canadiense.

Frederiksen reafirma que Groenlandia no está en venta y exige respeto a la soberanía e integridad territorial de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pide apoyo a los aliados de la OTAN ante las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y la posible retirada de tropas estadounidenses de Europa.

La jornada final de la cumbre de la OTAN en Ankara arranca bajo una fuerte tensión por el creciente choque entre Donald Trump y sus aliados europeos por las amenazas renovadas del presidente de Estados Unidos sobre Groenlandia y la retirada de tropas norteamericanas de Europa.

Mientras el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, vuelve a recurrir a la "diplomacia de la adulación" para evitar que la reunión desemboque en una ruptura definitiva de la unidad transatlántica, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no ha podido ocultar su malestar y ha pedido al resto de aliados que le apoyen frente a Trump.

"Escuché ayer al presidente de EEUU y creo que, por desgracia, la posición estadounidense sobre este asunto es muy clara. Y nuestra posición es igual de clara y no ha cambiado en ningún momento. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", ha dicho Frederiksen a su llegada a la reunión.

"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. Somos un Estado soberano y necesitamos que todo el mundo respete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", reclama la primera ministra danesa.

Frederiksen asegura que "por supuesto" defenderá el territorio de Dinamarca de cualquier ataque y ha sugerido que la propia OTAN debería movilizarse en caso de una agresión contra Groenlandia.

"Una de las razones por las que fundamos la OTAN hace muchos años es que, si algo le ocurre a uno de nosotros, todos debemos apoyarnos mutuamente. El artículo 5 es nuestro seguro colectivo. Se aplica al flanco oriental, que hoy sufre la guerra híbrida procedente de Rusia. Se aplicó cuando EEUU fue atacado el 11 de septiembre. Y lo mismo ocurre con Groenlandia", ha zanjado.

Nada más aterrizar en Ankara este martes, el presidente de EEUU insistió en sus críticas a sus socios de la OTAN (citó específicamente a Alemania, Italia y Francia) por no haberse involucrado en la guerra de Irán y defendió que "Groenlandia debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca".

A su llegada a la sesión final de la cumbre de la OTAN, Rutte ha restado importancia a las amenazas renovadas de Trump sobre la gran isla del Ártico y ha asegurado que no tiene ninguna duda sobre su compromiso con la Alianza Atlántica.

"Sobre esa cuestión, ya la debatimos ampliamente en Davos, como saben. Tenemos un proceso en marcha. Creo que el presidente tiene toda la razón al señalar que China y Rusia están aumentando su presencia en el Ártico. Es fundamental que, como Alianza, trabajemos juntos para impedir que eso ocurra. Y, en lo que respecta a Dinamarca y Groenlandia, contamos con un buen proceso de cooperación", ha dicho el secretario general.

Fue precisamente la mediación de Rutte en el Foro de Davos, el pasado enero, la que llevó a Trump a dar un paso atrás sobre Groenlandia, después de haber dejado claro que ni siquiera descartaba una intervención militar.

El secretario general de la Alianza Atlántica admite la "decepción" del presidente de EEUU con los aliados europeos por no haberse involucrado en la guerra de Irán, pero ha vuelto a reivindicar el aumento del gasto en Defensa en Europa y Canadá en los últimos años como una victoria personal suya.

"Sabemos que existe cierta decepción por parte de EEUU en relación con Irán, aunque eso responde a casos concretos. Al mismo tiempo, vemos hasta 5.000 salidas aéreas desde bases europeas y la aplicación de todos los acuerdos bilaterales sobre el uso de bases. Europa sigue siendo una enorme plataforma de proyección de poder para Estados Unidos".

"EEUU está absolutamente comprometido con la OTAN. No tengo ninguna duda al respecto. Ahora bien, siempre ha existido una expectativa: que los europeos y los canadienses igualen su esfuerzo en defensa con el de EEUU. Creo que esa expectativa es perfectamente razonable", sostiene Rutte.

"La OTAN también responde al interés nacional de Estados Unidos. Para mantenerse seguro, Estados Unidos necesita proteger el Atlántico, Europa y el Ártico, evitando, por ejemplo, que los submarinos nucleares rusos puedan amenazar directamente sus costas".

"Así que el compromiso con la OTAN es total. La buena noticia de hoy -y esta es una gran victoria y una derrota para Putin- es que Europa y Canadá están haciendo exactamente eso: aumentar su gasto en defensa. Es una victoria para el presidente Trump", ha zanjado el secretario general de la OTAN.