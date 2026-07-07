La OTAN elige el GlobalEye de Saab para sustituir al avión de alerta temprana E-3 'Sentry', con más de 40 años de servicio

El sistema está liderado por la industria europea y canadiense, con importantes contribuciones de empresas estadounidenses.

El GlobalEye ofrecerá vigilancia avanzada y capacidad de detección de amenazas como drones y misiles a 450 km de distancia.

Once países de la Alianza, excluyendo a España, han acordado la adquisición conjunta del GlobalEye como nueva plataforma AWACS.

La OTAN ha elegido el Saab GlobalEye para sustituir a los aviones E-3 'Sentry' tras más de 40 años de servicio.

La sustitución de los aviones de alerta temprana E-3 'Sentry' se ha hecho efectiva en la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

Un total de 11 países, entre los que no se encuentra España, han anunciado la adquisición conjunta del avión Saab GlobalEye como nueva plataforma AWACS de la Alianza Atlántica.

La decisión, según explican en un comunicado, marca un paso significativo en la modernización de las capacidades de vigilancia y alerta temprana de la OTAN al tiempo que reemplazan los E-3 de Boeing, que llevan en servicio desde los años 80.

El sistema GlobalEye proporcionará vigilancia avanzada en tierra, mar y aire desde una única plataforma, prosiguen desde la OTAN. Ofrecerá una detección y seguimiento mejorados de amenazas complejas, como enjambres de drones, misiles balísticos y misiles de crucero.

Asimismo, la aeronave reforzará la conciencia situacional de la OTAN y apoyará sus operaciones.

Este proyecto "es un ejemplo de estrecha cooperación industrial transatlántica, con la industria europea y canadiense a la cabeza y contribuciones importantes de empresas estadounidenses".

La decisión llega después de que la propia OTAN desechara la adquisición de aviones estadounidenses Boeing E-7 Wedgetail, el rival del Saab, en 2025.

E-3 Sentry despegando William Lewis / USAF

"Es un honor y un orgullo apoyar a la OTAN en su capacidad de alerta temprana y control aerotransportado de próxima generación", ha declarado Micael Johansson, presidente y CEO de Saab.

"Confiamos en que GlobalEye es la opción idónea para la Alianza, ya que ofrece una capacidad probada, adaptabilidad y una ventaja operativa a largo plazo", prosigue Johansson.

El directivo también ha afirmado que el anuncio de hoy posiciona a GlobalEye como "la solución líder mundial" en esta rama y que, desde la compañía, esperan "con interés los próximos pasos en las negociaciones".

El núcleo de las aeronaves GlobalEye es el radar de barrido electrónico Saab Erieye, que corresponde con la superestructura montada sobre el fuselaje del avión.

Según los datos publicados, el sistema es capaz de detectar objetivos aéreos y marítimos a 450 kilómetros de distancia con el avión volando a una altitud media de 6.000 metros.

Asimismo, otra de sus cualidades es que puede gestionar hasta 1.000 objetivos aéreos y 500 en superficie de forma simultánea.

La aeronave sirve, además, como un centro de mando y control. Todos los datos que se recogen del radar se tratan a bordo, así como los que pueden enviar el resto de efectivos desplegados en la misma misión.

De forma paralela a la adquisición de estos nuevos aviones, de los que no ha trascendido número de unidades, la OTAN también ha informado de que ocho aliados han puesto en marcha un nuevo proyecto de cooperación para desplegar capacidades de alerta temprana aerotransportada para satisfacer sus necesidades nacionales, aunque no han indicado cuáles son esos países.