El Gobierno aprueba un préstamo de 6.287 M a Defensa, el mantenimiento del Pizarro y nuevos puestos para la UME

También se ha aprobado la adquisición de nuevos puestos de mando para la UME y servicios de ingeniería y software aeronáutico para el Ejército del Aire, por 17,5 y 23,8 millones de euros respectivamente.

Se ha autorizado un acuerdo marco de 50,8 millones de euros para el mantenimiento del vehículo Pizarro, tanto en versión Infantería como Caballería.

Parte de los fondos se destinarán a la subida salarial del personal militar y a inversiones en modernización y logística.

El Gobierno ha aprobado una transferencia de crédito de 6.287 millones de euros para financiar varios programas del Ministerio de Defensa.

El Consejo de Ministros celebrado hoy ha autorizado una transferencia de crédito de 6.287 millones de euros destinada a financiar actuaciones en el Ministerio de Defensa.

Según recogen desde Hacienda, se trata de una medida para dar respuesta a "una serie de necesidades en la financiación de varios programas" dentro del Ministerio liderado por Margarita Robles, "especialmente en el capítulo de inversiones".

Esta transferencia "afecta a diversos programas presupuestarios del departamento, entre ellos los relativos a la subida de las retribuciones del personal militar, como los incrementos salariales del 2,5% en 2025 y del 1,5% en 2026".

"También esa transferencia se destina a programas de inversión y modernización o a actuaciones en materia logística y de mantenimiento, entre otras", finaliza el comunicado de Hacienda.

El Consejo de Ministros también ha autorizado el acuerdo marco para el mantenimiento del vehículo Pizarro en sus dos versiones, Infantería y Caballería, con un valor estimado de 50,8 millones de euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de dos más de prórroga.

Un segundo acuerdo marco aprobado es para servicios de desarrollo de software aeronáutico, ingeniería y reparaciones estructurales, así como ingeniería del sistema de enseñanza en red para vehículos tripulados remotamente tipo II (RPAS), en el Ejército del Aire y del Espacio.

Incluyen servicios de ingeniería, modificación y reparación en las áreas de integración de sistemas, reparación de estructura y modificación de software aeronáutico para las flotas de aeronaves del Ejército del Aire que no pueden ser atendidos con recursos propios.

Tendrá un valor estimado de 23,8 millones de euros y una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para el suministro de puesto de mando de tipo batallón para la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Los puestos actuales han sido objeto de actualizaciones puntuales, pero presentan limitaciones críticas (equipos sujetos a obsolescencia tecnológica y ausencia de repuestos en el mercado), lo que hace necesaria su evolución hacia otros más modernos, según indican en la documentación.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, sin posibilidad de ser prorrogado y un valor estimado de 17,5 millones de euros.