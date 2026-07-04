La OTAN se prepara para sustituir a los E-3 'Sentry', los aviones de alerta temprana, por unidades del Saab GlobalEye

La decisión supone descartar el modelo estadounidense Boeing E-7 Wedgetail, en medio de presiones de EE.UU. para favorecer su tecnología.

El radar Saab Erieye del GlobalEye puede detectar objetivos aéreos y marítimos a 450 km y gestionar hasta 1.000 objetivos simultáneos.

La base aérea de Geilenkirchen en Alemania seguirá alojando la nueva flota, que podría convertirse en la mayor del mundo de GlobalEye.

La OTAN ya trabaja en el inminente reemplazo de los aviones de alerta temprana (AWACS). La flota actual la componen E-3 Sentry, basados en el modelo estadounidense Boeing 707, que cuentan con varias décadas a sus espaldas.

El sustituto elegido, a falta de confirmación por parte de la propia Alianza, es el sueco Saab GlobalEye, según recoge Reuters, una medida que podría chocar con los objetivos del Donald Trump, quien ha instado a los aliados a comprar tecnología militar estadounidense.

El anuncio oficial de la adquisición podría realizarse durante la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo en Ankara (Turquía) durante el martes y miércoles de esta semana.

Los aviones actualmente en servicio se encuentran en la Base Aérea de Geilenkirchen, en Alemania, desde donde proporcionan capacidad radar de alerta temprana a lo largo de todo el flanco oriental de la OTAN, con especial desempeño desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania.

Asimismo, estos aparatos también participan en diferentes escenarios para los países que no cuentan con esta capacidad, como España. En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, una de estas aeronaves estuvo operando.

Según recoge Reuters, fuentes familiarizadas con el plan de sustitución han indicado que Geilenkirchen se mantendría como la base de las nuevas aeronaves y podría acoger la mayor flota mundial de GlobalEye.

La decisión llega después de que la propia OTAN desechara la adquisición de aviones estadounidenses Boeing E-7 Wedgetail, el rival del Saab, en 2025.

GlobalEye Saab

Un movimiento que fue consecuencia de la cancelación por parte del propio Departamento de Defensa de EEUU de un contrato por 26 aviones de ese mismo modelo.

Más recientemente, el pasado mayo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró ante un comité del Congreso que el Pentágono estaba intentando restablecer la financiación del programa.

Además de Suecia, país originario del avión, Canadá anunció hace unas semanas sus planes de comprar seis aviones GlobalEye, el mayor pedido de este modelo hasta la fecha.

Un récord que, de materializarse próximamente, puede que no esté vigente durante mucho tiempo. Tal y como recoge el mismo medio, el pedido de la OTAN prevé ser mayor a esa media docena, aunque por el momento no ha trascendido el número final.

El número de aparatos dependería de si la Alianza Atlántica opta por una versión con capacidad de reabastecimiento en vuelo —más cara— u otra sin esta tecnología.

La flota actual de E-3 Sentry de la OTAN asciende a 14 aeronaves que llevan en servicio desde los años 80.

Avión de alerta temprana

La compañía sueca Saab se ha convertido en una de las mayores especialistas de todo el mundo en este tipo de aeronaves. Una de sus plataformas más populares y exitosas es la GlobalEye, basada en el jet ejecutivo Bombardier Global 6000.

El núcleo de las aeronaves es el radar de barrido electrónico Saab Erieye, que corresponde con la superestructura montada sobre el fuselaje del avión.

Según los datos publicados, el sistema es capaz de detectar objetivos aéreos y marítimos a 450 kilómetros de distancia con el avión volando a una altitud media de 6.000 metros.

Asimismo, otra de sus cualidades es que puede gestionar hasta 1.000 objetivos aéreos y 500 en superficie de forma simultánea.

La aeronave sirve, además, como un centro de mando y control. Todos los datos que se recogen del radar se tratan a bordo, así como los que pueden enviar el resto de efectivos desplegados en la misma misión.

Las últimas versiones de Erieye cuentan con radares de apertura sintética y capacidad de indicación de objetivo en movimiento en tierra firme, aunque no se sabe si las unidades transferidas a Ucrania cuentan con esa tecnología incorporada

Por otro lado, el sistema de indicación (GMTI) detecta y realiza el seguimiento de movimientos en la superficie a lo largo del tiempo, lo que proporcionaría información sobre el despliegue de las tropas enemigas.

La aeronave también cuenta con enlace de datos a través del estándar Link16, la tecnología que emplean los países de la OTAN para la transferencia de información en tiempo real.