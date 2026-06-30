Londres destinará 94.000 millones de euros a defensa para alcanzar el 2,7% del PIB en 2029 y cumplir con la OTAN

El programa también contempla inversiones para modernizar bases navales, aumentar reservas de munición y apoyar la exportación de la industria de defensa británica.

Se destinarán más de 63.000 millones de libras al refuerzo de la disuasión nuclear, incluyendo la financiación de nuevos submarinos y la compra de cazas F-35A.

El plan prioriza la modernización de las Fuerzas Armadas, con énfasis en inteligencia artificial, drones, sistemas autónomos y el desarrollo del caza furtivo de sexta generación GCAP.

El Reino Unido invertirá 94.000 millones de euros anuales en defensa en 2029, elevando el gasto al 2,7% del PIB, el nivel más alto en tres décadas.

El Reino Unido acelera su rearme. El primer ministro, Keir Starmer, ha presentado un Plan de Inversión en Defensa de 298.000 millones de libras (cerca de 345.000 millones de euros) para los próximos cuatro años, con el objetivo de adaptar las Fuerzas Armadas a los conflictos actuales y futuros. La hoja de ruta prioriza el refuerzo de la base industrial, la IA, sistemas autónomos y drones, así como programas estratégicos como el caza de sexta generación GCAP.

El plan añade 15.000 millones de libras adicionales respecto a la revisión presupuestaria anterior y elevará el gasto anual en defensa desde los 54.000 millones heredados del anterior Ejecutivo hasta casi 80.000 millones de libras (unos 94.000 millones de euros) en 2029.

Con este incremento, el gasto militar alcanzará el 2,7% del PIB —el nivel más alto en tres décadas— y sitúa a Londres en la senda marcada por la OTAN para reforzar progresivamente el esfuerzo en defensa hasta alcanzar el 5% en 2035. Sin duda un gran mensaje de cara a la cumbre de la OTAN de Ankara que se celebrará entre el 7 y el 8 de julio.

Más allá del aumento del gasto, Londres aspira a consolidarse como uno de los motores del rearme occidental. El plan desarrolla la visión de la Strategic Defence Review, orientada a unas Fuerzas Armadas más digitales, conectadas y basadas en tecnologías emergentes.

Entre las principales partidas destaca una inversión superior a 8.000 millones de libras para el Global Combat Air Programme (GCAP), el proyecto conjunto con Japón e Italia destinado a desarrollar un caza furtivo de sexta generación, considerado uno de los pilares tecnológicos de la futura superioridad aérea occidental.

El Ejecutivo también reservará más de 5.000 millones de libras para acelerar la denominada "transformación de los drones". De esa cantidad, 650 millones se destinarán a la adquisición de sistemas autónomos de bajo coste, incluidos drones y vehículos terrestres no tripulados, con el objetivo de incrementar rápidamente la capacidad de combate del Ejército, los Royal Marines y las Fuerzas Especiales.

La digitalización del campo de batalla constituye otro de los ejes del plan. Londres invertirá casi 2.000 millones de libras en un nuevo Digital Targeting Web, una red de combate que integrará sensores, plataformas y sistemas de mando mediante inteligencia artificial para reducir los tiempos de decisión y acelerar la destrucción de objetivos.

Watch live: my speech on defence. https://t.co/dakuzY637u — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 30, 2026

A ello se suman 790 millones de libras destinados a reforzar la defensa aérea y antimisiles del territorio británico y de sus bases en el extranjero, incluyendo nuevos radares, sensores, capacidades antidron, armas de energía dirigida, la modernización del sistema Sea Viper de los destructores Type 45 y la creación de un nuevo Centro Integrado de Operaciones de Defensa Aérea, Espacial y Antimisiles.

La disuasión nuclear: 63.000 millones

La dimensión nuclear continúa siendo uno de los pilares de la estrategia británica. El Gobierno destinará más de 63.000 millones de libras durante los próximos cuatro años para reforzar su disuasión estratégica, financiando los submarinos Dreadnought y SSN-AUKUS, el desarrollo de una nueva cabeza nuclear y otros programas asociados.

Dentro de esta estrategia, Londres ha confirmado además la compra de 12 cazas F-35A, que permitirán al país incorporarse a la misión nuclear de la OTAN.

Fábrica de los F-35 Lockheed Martin

El plan contempla igualmente una inversión de 26.000 millones de libras durante la próxima década para modernizar las principales bases navales británicas mediante el Proyecto Royal Oak, la mayor actualización de esta infraestructura en más de 45 años.

En paralelo, el Ministerio de Defensa invertirá 11.000 millones de libras para aumentar las reservas estratégicas de munición y armamento, incluyendo armas de largo alcance, misiles de crucero de bajo coste y municiones merodeadoras. El objetivo es que antes de 2030 el Reino Unido disponga de al menos seis nuevas fábricas de explosivos y propelentes, incrementando significativamente su capacidad nacional de producción.

Starmer: "El mundo es un lugar más peligroso"

Durante la presentación del plan, celebrada en las instalaciones de Malloy Aeronautics, el primer ministro justificó el aumento del esfuerzo inversor por el deterioro del entorno estratégico. "Esta inversión récord sitúa la seguridad del pueblo británico en primer lugar, transformando nuestras Fuerzas Armadas y proporcionándoles la financiación y el equipamiento que necesitan para luchar y defender nuestra nación", afirmó Starmer.

El jefe del Gobierno subrayó que "el mundo es un lugar más peligroso y más volátil", por lo que considera necesario "aumentar el número de tropas sobre el terreno, reconstruir las reservas de munición e invertir en tecnología de vanguardia para superar a nuestros adversarios durante generaciones".

Además de reforzar la seguridad nacional, Starmer defendió el impacto económico del programa: "Cada libra invertida en este plan trabajará dos veces: impulsará el crecimiento económico y las oportunidades para los ciudadanos británicos, al tiempo que reforzará nuestra seguridad nacional".

Un mensaje a aliados y adversarios

El secretario de Estado de Defensa, Dan Jarvis, aseguró que la inversión permitirá mejorar la disponibilidad operativa de buques y aeronaves y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al combate.

"Al apostar por las nuevas tecnologías, estoy equipando a nuestras fuerzas con sistemas autónomos que les proporcionarán una ventaja decisiva", señaló. "Este dinero adicional y estas decisiones envían una señal clara tanto a nuestros aliados como a nuestros adversarios: Gran Bretaña está dando un paso al frente en materia de seguridad".

Como complemento al plan, el Ejecutivo británico anunció también una línea de financiación de 50.000 millones de libras para apoyar las exportaciones de la industria de defensa, con el objetivo de mejorar la competitividad internacional de las empresas británicas en un mercado global en plena expansión.

Con este paquete de inversiones, el Reino Unido se suma a la aceleración del gasto militar que ya impulsan otros aliados europeos, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, el endurecimiento de la competencia estratégica entre potencias y el compromiso adquirido por los miembros de la OTAN de incrementar sustancialmente sus capacidades de defensa durante la próxima década.