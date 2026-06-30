"Un hospital a 35.000 pies de altura" trae a España a 20 menores palestinos para recibir tratamiento médico

La Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire, con solo 31 miembros, lidera la misión garantizando atención médica durante el vuelo a 35.000 pies de altura.

El operativo está coordinado por los ministerios de Defensa y Sanidad, junto a la OMS y la Comisión Europea, y los menores serán tratados en hospitales de nueve comunidades españolas.

Un avión medicalizado del Ejército del Aire traslada a 20 niños palestinos y 82 familiares desde Gaza a España para recibir tratamiento médico especializado.

Está previsto que este martes llegue a Madrid el avión medicalizado A330 de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire y del Espacio que partió este lunes rumbo a Jordania para traer a España a 20 niños palestinos junto a 82 familiares desde la Franja de Gaza.

Con este nuevo traslado, el sexto que organiza España en el último año y medio, se abre una ventana de esperanza para un grupo de menores con cuadros clínicos de alta complejidad. El espectro de patologías que atienden los equipos médicos es amplio: desde seis niños con graves lesiones traumatológicas y cinco con problemas oftalmológicos, hasta cuatro pacientes nefrológicos.

A ellos se suman dos menores con cardiopatías congénitas y tres casos únicos de esofagitis, hidrocefalia y una enfermedad metabólica. "El objetivo fundamental de todos es ayudar a esas 102 personas que vienen, a intentar ofrecerles un tratamiento que en su país no pueden conseguir", ha manifestado la jefa de la UMAER, la coronel Pilar Salvador, en un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa en la red social 'X'.

🔴 ÚLTIMA HORA 🔴



Todo listo en la #BATorrejón para el despegue del avión A330 del @EjercitoAire, medicalizado por la Unidad Médica de Aeroevacuación, que traerá a España a 20 pacientes pediátricos de #Gaza en coordinación con @sanidadgob



🎥 Coronel Pilar Salvador, jefa #UMAER pic.twitter.com/hFrscdmLQj — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 29, 2026

Salvador ha matizado que el avión cuenta con tres médicos, dos enfermeros y diez técnicos sanitarios en aeroevacuaciones que hacen que se convierta "en un hospital a 35.000 pies de altura".

El avión está diseñado para atender las distintas eventualidades que puedan surgir. "Esto es fácil pero difícil", ha asegurado la coronel Salvador, que ha explicado también que la aeronave cuenta con varias configuraciones y cinco camillas con puestos críticos (UCI), así como otros puestos para los menos graves distribuidos a lo largo del avión.

La misión es estar "preparados para poder intervenir sobre ellos en cualquier momento", ha asegurado la coronel médico, "en función de las necesidades que se vayan generando y de los pronósticos de cada paciente, se irán atendiendo".

"Lo importante es que los niños lleguen bien y puedan ser tratados en España". Muchos de ellos, además de sus distintas patologías y como consecuencia del largo camino hasta Israel y luego a Jordania, "vienen cansados y deshidratados".

Una vez en nuestro país, todos estos menores serán atendidos en hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Catalunya, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid y Murcia.

"Magos del aire"

Como en las anteriores cinco evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC).

El Ministerio de Defensa y el de Sanidad han organizado de forma conjunta la evacuación y el traslado de estos niños y sus familiares, que sería “imposible” sin el apoyo de la unidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio, el Ala 45, con la que mantienen una colaboración directa y constante.

Avión A330 MRTT del Ejército del Aire Airbus Airbus

La jefa de la unidad ha descrito la UMAER como la “hermana pequeñita” del Ala 45, "nuestros magos del aire", ha asegurado la coronel Salvador. "Sin ellos, nosotros no somos nadie".

Volar a 35.000 pies de altura con pacientes críticos exige una precisión milimétrica que recae en el Ala 45. Este equipo de militares es el responsable de adaptar el aparato para mitigar el impacto del intercambio de presiones en personas con patologías sensibles.

Su trabajo en la sombra incluye desde la alteración de los niveles estándar de presurización de la cabina —bajándola a 6.000 pies en lugar de los 8.000 habituales si la situación médica lo requiere— hasta la ejecución de despegues extremadamente suaves.

El operativo cuenta además con el blindaje del Escuadrón de Apoyo y Despliegue Aéreo (EADA), que garantiza la seguridad tanto en tierra como en el aire.

Salvador ha concluido su intervención agradeciendo el esfuerzo coordinado con los cinco ministerios implicados en el proyecto: "Es gracias a ese gran equipo por lo que estas misiones son realmente maravillosas"

Salvando vidas

La Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), creada en 2003, es el equipo sanitario de élite del Ejército del Aire y del Espacio encargado de ejecutar las aeroevacuaciones solicitadas por Defensa.

Su misión principal es garantizar la asistencia y el traslado seguro de heridos y enfermos en aeronaves medicalizadas, tanto en misiones tácticas como estratégicas, ya sea para personal militar desplegado en zonas de operaciones o, en ocasiones, para civiles que requieren evacuación urgente.

Pilar Salvador, coronel jefe de la UMAER. MDE

Pese a su reducido tamaño —31 integrantes— la UMAER opera con alta especialización y eficiencia: un jefe, dos oficiales médicos en activo, un teniente coronel médico en la reserva, cinco enfermeros, 19 técnicos de vuelo y cuatro apoyos en tierra. Esa estructura compacta le permite montar equipos rápidos y adaptados a la complejidad de cada misión.

Entre sus intervenciones más destacadas figuran traslados urgentes dentro de España, como evacuaciones desde Palma de Mallorca a Madrid, y operaciones exteriores en lugares como Herat (Afganistán) y Manas (Kirguistán).

La UMAER también ha asumido misiones humanitarias de alto perfil, por ejemplo la repatriación en 2014 de los sacerdotes Miguel Ángel Pajares y Manuel García y la religiosa Juliana Bohi, infectados por ébola en África occidental.

Más recientemente, hemos visto su actuación en operativos como la evacuación de españoles desde el buque MV Hondius o en anteriores repatriaciones médicas de niños gazatíes, consolidando a la UMAER como una unidad clave del Ejército del Aire y del Espacio, capaz de ofrecer respuesta sanitaria especializada en escenarios de alta exigencia.