El Eurodrone abre un nuevo frente entre Francia y Alemania en la defensa común europea tras el fracaso del FCAS

La rivalidad entre Francia y Alemania por el liderazgo en la industria militar europea complica la integración y avance de los grandes proyectos de defensa conjuntos.

El Eurodrone, desarrollado por Francia, Alemania, Italia y España, busca reducir la dependencia europea de drones estadounidenses e israelíes, pero acumula retrasos y tensiones entre los socios.

Dassault reclama compensaciones a Airbus por la reducción de carga de trabajo, debido a que Francia podría recibir menos unidades y menos participación industrial en el proyecto.

El programa Eurodrone enfrenta una disputa entre Airbus y Dassault Aviation tras la decisión de Francia de suspender la compra de estos drones hasta 2035.

La crisis entre Airbus y Dassault Aviation ya no se limita al programa de caza de nueva generación FCAS. Apenas unos días después de evidenciarse el bloqueo del principal proyecto aeronáutico militar europeo, ambas compañías vuelven a enfrentarse, esta vez en torno al Eurodrone, uno de los grandes programas impulsados por Francia, Alemania, Italia y España para reforzar la autonomía estratégica del continente.

Dassault reclama una compensación a Airbus por la reducción de la carga de trabajo que podría sufrir dentro del programa después de que el gobierno francés haya decidido suspender la adquisición de sistemas Eurodrone al menos hasta 2035, según fuentes citadas por Reuters.

La disputa añade incertidumbre a uno de los proyectos llamados a reducir la dependencia europea de drones estadounidenses e israelíes ante la cada vez más real amenaza rusa. Además, vuelve a poner de relieve las dificultades de la Unión Europea para construir una base industrial de defensa verdaderamente integrada, en un contexto de repliegue de Estados Unidos.

El enfrentamiento se produce, además, en un escenario de creciente tensión entre París y Berlín por el liderazgo de la industria europea de defensa. Ambos países impulsaron en 2017 tres grandes programas conjuntos concebidos como pilares de la futura arquitectura militar europea: el sistema de combate aéreo FCAS, el carro de combate MGCS y el Eurodrone.

Nueve años después, el FCAS ha fracasado y los otros dos programas arrastran retrasos, desacuerdos industriales o problemas de gobernanza.

Pugna por reparto industrial

Con el Eurodrone la polémica gira en torno al principio de "retorno geográfico", el mecanismo utilizado en los grandes programas multinacionales para distribuir la carga de trabajo industrial en función de las compras comprometidas por cada país participante.

Aunque Francia no ha abandonado formalmente el Eurodrone, su último proyecto de ley de programación militar eliminó la financiación prevista para adquirir estos sistemas hasta 2035.

El Ministerio de Defensa francés justificó entonces la decisión por la aparición de alternativas más económicas y mejor adaptadas a los escenarios de guerra de alta intensidad.

De producirse finalmente, la decisión de París tendrá consecuencias directas para el reparto industrial del programa. Al reducirse la participación gala como cliente, también podría disminuir el volumen de trabajo asignado a las empresas francesas.

El programa Eurodrone.

Según las citadas fuentes, Dassault considera que esa pérdida potencial debería ser compensada por Airbus, que ejerce como contratista principal del proyecto.

La compañía francesa, responsable de los sistemas de control de vuelo y de las comunicaciones de misión del Eurodrone, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el asunto.

Airbus tampoco ha realizado comentarios adicionales más allá de las declaraciones efectuadas en abril por su consejero delegado, Guillaume Faury, quien aseguró que el programa seguirá adelante "con una configuración ligeramente diferente" tras la decisión adoptada por París.

Un proyecto estratégico

Eurodrone nació, gracias a un acuerdo del Consejo Europeo en diciembre de 2013, con el objetivo de dotar a Europa de una capacidad propia en el segmento de los drones MALE (Media Altitud y Larga Resistencia), dominado actualmente por fabricantes estadounidenses e israelíes.

Su principal objetivo será proporcionar a los países colaboradores un sistema estratégico/operacional con capacidades conjuntas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (JISR, por sus siglas en inglés) de última generación.

Cuenta con 10 toneladas de peso, 16 metros de longitud y una envergadura entre 26 y 30 metros. Potenciado por dos motores turbohélice, opera a una altitud media de 45.000 pies (13,7 km), alcanza 500 km/h de velocidad máxima y tiene una autonomía de 30 a 40 horas.

Los cuatro países socios —Francia, Alemania, Italia y España— encargaron inicialmente 60 aeronaves. Sin embargo, el programa ha sufrido importantes retrasos. La entrada en servicio, prevista originalmente para 2025, se ha pospuesto y el primer vuelo está ahora programado para 2027.

Las críticas tampoco son nuevas. Ya en 2019, varios senadores franceses calificaron el proyecto de "pesado y caro", atribuyendo esa situación a las diferencias entre socios sobre los requisitos técnicos y operativos.

Mientras tanto, Francia ha comenzado a explorar otras alternativas. Entre ellas destaca el Aarok, un dron desarrollado por la empresa francesa Turgis & Gaillard que ha despertado el interés de las Fuerzas Armadas francesas por su menor coste y mayor adaptación a las necesidades operativas identificadas tras los conflictos recientes.

Se trata de un dron de gran altitud y larga resistencia (MALE) con una envergadura de 22 metros, más de 24 horas de autonomía y capacidad para transportar hasta 1,5 toneladas de sensores y armamento.

La batalla por el liderazgo industrial

Más allá de la disputa contractual, el enfrentamiento refleja una cuestión de fondo que afecta a buena parte de los programas europeos de defensa: la competencia entre Francia y Alemania por liderar la futura industria militar del continente. A la que también se uniría el Reino Unido.

La invasión rusa de Ucrania y el aumento generalizado del gasto militar han reabierto el debate sobre quién marcará el rumbo de la defensa europea durante las próximas décadas.

Hoy el fabricante francés vuelve a acercarse al ámbito militar. Renault trabaja junto a Turgis et Gaillard en dos proyectos clave: Chorus, para producir drones de largo alcance en las plantas de Le Mans y Cléon, y Aarok, un dron MALE (Medium Altitude Long Endurance), diseñado para vigilancia de fronteras y misiones de ataque de precisión.

Francia aspira a mantener el protagonismo tecnológico de su potente industria militar, mientras que Alemania, impulsada por el incremento de sus presupuestos de defensa y por el peso industrial de sus grandes grupos, reclama una posición más determinante en los programas conjuntos.

El FCAS se convirtió en el principal escenario de esa pugna. Ahora, el Eurodrone amenaza con reproducir parte de las mismas tensiones.

La paradoja es evidente. Mientras Bruselas impulsa iniciativas para reforzar la autonomía estratégica europea y acelerar la integración industrial en materia de defensa, los intereses nacionales siguen condicionando el desarrollo de los grandes programas comunes.

El Eurodrone, concebido precisamente para reducir dependencias externas y fortalecer la soberanía tecnológica europea, se ha convertido ahora en el último ejemplo de las dificultades que afronta Europa para construir una defensa común sobre una base industrial verdaderamente compartida.