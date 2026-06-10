Escribano presentará en Eurosatory su nuevo sistema antidrón ODIN 6x6

La empresa también exhibirá el robot terrestre aunav.NEO, los kits de guiado ALKON y el sistema electroóptico OTEOS-S, mostrando su oferta en robótica y optrónica avanzada.

El vehículo incorpora la metasuperficie NETON VOID, material absorbente de radar infrarrojo, que blinda electromagnéticamente la plataforma frente a radares enemigos.

El sistema ODIN 6x6 combina tecnologías soft-kill y hard-kill para detectar, identificar y neutralizar amenazas de drones en el campo de batalla.

Escribano presentará en Eurosatory el sistema antidrón ODIN 6x6, integrado sobre el vehículo blindado FEROX 6x6 para maximizar movilidad y protección balística.

El sector internacional de la defensa y la seguridad se prepara para uno de sus encuentros más significativos del año: la feria internacional Eurosatory, que se celebrará del 15 al 19 de junio en París.

En este prestigioso escenario, EM&E Group desplegará una robusta exhibición de sus más avanzados desarrollos tecnológicos orientados a redefinir las capacidades operativas en escenarios complejos.

La firma española centralizará su actividad en el hall 6 del pabellón de España, específicamente desde el stand F240 G235, un espacio que servirá como punto de encuentro para delegaciones internacionales interesadas en soluciones de vanguardia y donde se materializará el potencial de la ingeniería nacional en diversas parcelas tácticas.

La gran atracción y principal novedad que la compañía desvelará en la capital francesa será el sistema antidrón ODIN 6x6. Se trata de una solución concebida para responder con máxima eficacia a los desafíos contemporáneos que plantean los vehículos aéreos no tripulados.

Para garantizar una óptima movilidad táctica y un elevado nivel de protección balística en el campo de batalla, este avanzado sistema se presentará completamente integrado sobre el vehículo blindado FEROX 6x6, que la empresa de los hermanos Escribano dio a conocer la pasada edición de la feria española Feindef, en 2025.

Esta configuración vehicular permite consolidar y coordinar en una única plataforma móvil todas las capacidades esenciales para hacer frente a las amenazas aéreas, abarcando desde la detección y la identificación precisa del objetivo hasta su neutralización efectiva mediante mecanismos que combinan las tecnologías soft-kill de interferencia electromagnética con los procedimientos contundentes del tipo hard-kill.

La seguridad y la supervivencia de la plataforma móvil se verán incrementadas gracias a la incorporación de la metasuperficie NETON VOID sobre la estructura del propio vehículo FEROX.

Este novedoso desarrollo consiste en un avanzado material absorbente de radar infrarrojo concebido y fabricado por DAS Photonics, compañía especializada en guerra electrónica que forma parte del grupo.

El NETON VOID actúa como un verdadero escudo técnico frente a los radares enemigos, camuflando la firma de la plataforma y proporcionando un blindaje electromagnético adicional que dota al blindado de una resiliencia muy superior ante potenciales sistemas de detección y amenazas hostiles en entornos de combate de alta intensidad.

Otros productos

Más allá del hito que supone el estreno del sistema ODIN, la firma con sede en Alcalá de Henares (Madrid) también expondrá una diversificada muestra de sus capacidades robóticas a través del sistema aunav.NEO.

Esta solución se define como un vehículo terrestre no tripulado (UGV) multimisión que destaca por una versatilidad excepcional y una rápida adaptabilidad a cualquier escenario de operaciones.

El diseño de este dispositivo le permite involucrarse con éxito en misiones de reconocimiento y salvamento, así como en delicadas operaciones de carácter nuclear, radiológico, biológico y químico (NRBQ), modulando sus funciones en estricta dependencia de la carga de pago específica que sea integrada en su plataforma modular.

El ámbito de la precisión y los sistemas de armas tradicionales también contará con una fuerte representación mediante los sistemas ALKON. Estos dispositivos consisten en kits de guiado de última generación diseñados para dotar de inteligencia a la munición convencional.

Mediante la incorporación de sistemas de posicionamiento satelital de tipo GNSS, o de configuraciones duales que combinan dicha tecnología satelital con guiado láser de alta precisión, estos componentes transforman los proyectiles estándar y la munición de mortero del grupo en herramientas letales de alta precisión capaces de minimizar los daños colaterales.

De igual manera, las altas competencias corporativas en materia de optrónica quedarán patentes a través del OTEOS-S, un consolidado sistema electroóptico diseñado para las exigentes labores de identificación y seguimiento.

Esta herramienta permite a las fuerzas del orden y a los operativos militares ejecutar tareas críticas de vigilancia y tracking continuo, operando indistintamente en emplazamientos fijos permanentes o integrado en plataformas de movilidad táctica.

El recorrido tecnológico de la compañía en París se complementará con la presencia de otras soluciones críticas que se encontrarán distribuidas en diferentes áreas expositivas del certamen.

Entre estos desarrollos secundarios pero vitales se podrá apreciar el sistema portamortero EMOC, una propuesta de alta movilidad y rápida capacidad de fuego, flanqueado por la robustez y precisión de sus reconocidas estaciones de armas remotas, representadas en esta ocasión por los modelos GUARDIAN 2.0 y GUARDIAN L-HIT.