La revolución naval de China: alista su 45º destructor, bota un nuevo submarino nuclear y exhibe un sumergible futurista

Imágenes satelitales revelan un nuevo submarino chino de diseño futurista y sin vela, sugiriendo el inicio de una nueva clase con enfoque en la disrupción tecnológica naval.

El primer submarino de ataque nuclear Tipo 095 ha sido botado, incorporando tecnologías avanzadas para reducir el ruido y mejorar la maniobrabilidad.

La marina china ha optimizado sus destructores con sistemas de lanzamiento vertical universal, permitiendo una gran versatilidad en armamento y capacidades.

China ha incorporado su 45º destructor de la clase Tipo 052D, el Tongchuan, reforzando su flota en el Mar de China Meridional.

La Fuerza Naval del Ejército Popular de Liberación de China ha consolidado un hito histórico al estructurar una flota de vanguardia que redefine el equilibrio de poder global. Con la reciente incorporación del Tongchuan, un avanzado destructor de la clase Tipo 052D destinado al Mar de China Meridional, la marina del país asiático ha alcanzado la cifra de 45 destructores de última generación en servicio.

Este logro adquiere una dimensión mayor si se considera que hace apenas una década este despliegue masivo era solo un proyecto sobre el papel. Desde que el Kunming inaugurara la serie Tipo 052D, en 2014, y el colosal Nanchang hiciera lo propio con la clase Tipo 055, en 2020, la maquinaria industrial china ha operado a pleno rendimiento, promediando una producción de entre seis y diez unidades anuales.

El Tongchuan, que representa el quinto destructor en sumarse a las filas navales en lo que va de 2026, simboliza la madurez del programa de construcción militar más trascendental de la historia moderna de China.

A diferencia de sus predecesores, el Tipo 052D rompió los moldes de la dependencia tecnológica exterior para erigirse como una plataforma de diseño propio con estándares líderes a nivel mundial. Aunque comparte ciertos rasgos estéticos externos con la anterior clase Tipo 052C, su capacidad letal es exponencialmente mayor.

La clave de este salto cualitativo radica en la sustitución del antiguo sistema de lanzamiento vertical de tipo revólver, severamente limitado y optimizado casi en exclusiva para la defensa aérea, por un sistema de lanzamiento vertical universal basado en contenedores de 64 celdas.

Destructor Tipo 052D de China

Esta innovación, plenamente homologable a las tecnologías presentes en las marinas occidentales, dota al buque de una versatilidad estratégica sin precedentes, permitiendo albergar en un mismo espacio misiles superficie-aire de largo alcance, proyectiles de crucero antibuque y de ataque a tierra, misiles balísticos antibuque y sofisticados torpedos cohete para la guerra antisubmarina.

La estandarización derivada de esta producción masiva ha transformado la doctrina operativa de la institución militar. Al unificar los sistemas a gran escala, se han optimizado los procesos de entrenamiento, mantenimiento y logística, permitiendo la transición definitiva de una fuerza costera a una auténtica armada de aguas azules con capacidad de proyección global.

Estos destructores operan hoy como la escolta imprescindible de los grupos de portaaviones chinos, diseñados específicamente para romper potenciales bloqueos a distancia. Para actuar de forma coordinada en estos escenarios de alta intensidad, los navíos incorporan enlaces de datos tácticos en tiempo real que emulan el funcionamiento del sistema Link 16 de la OTAN.

Mediante esta red integrada, los destructores comparten de forma instantánea información de sensores y datos de tiro con aeronaves, activos terrestres, submarinos y embarcaciones menores, convirtiendo a la flota en un organismo digital interconectado.

Submarinos Tipo 095

En paralelo al desarrollo de la superficie, las profundidades marinas asisten a su propia revolución tecnológica. El astillero de Bohai, en Huludao, botó en febrero el primer submarino de ataque de propulsión nuclear de la clase Tipo 095. Este buque encabeza una proyectada tercera generación de sumergibles destinados a relevar a los veteranos Tipo 093.

La escasa información que ha trascendido revela que el Tipo 095 se sitúa en una posición de competencia directa con los referentes mundiales de la ingeniería naval, como las clases Virginia de Estados Unidos y Yasen-M de Rusia, gracias a saltos exponenciales en materia de sensores, armamento y, fundamentalmente, niveles de ocultación.

Submarino Tipo 093B de China

El gran desafío histórico de la fuerza submarina china ha sido tradicionalmente la firma acústica, un área donde el Tipo 095 introduce modificaciones radicales.

Capitalizando la experiencia de las variantes tardías del Tipo 093B, los ingenieros han diseñado un casco completamente renovado que incorpora aislamiento avanzado de vibraciones y una drástica reducción del ruido del reactor.

Rompiendo con las hélices convencionales, las imágenes satelitales confirman la adopción de propulsión por chorro de agua, tecnología que minimiza la cavitación a altas velocidades y dificulta extraordinariamente la detección enemiga.

Asimismo, el diseño destaca por la inclusión de superficies de control de popa en forma de X, empleadas por primera vez en un sumergible nuclear del país, lo que optimiza la hidrodinámica y la maniobrabilidad en aguas poco profundas, complementado por planos de proa retráctiles integrados directamente en el casco.

Un diseño futurista

La cúspide de esta metamorfosis naval se ha manifestado de forma inesperada en las instalaciones de Jiangnan, en Shanghái, un astillero históricamente ajeno a la construcción de propulsión nuclear.

Diversas capturas satelitales han revelado a principios de junio la presencia en los muelles de equipamiento de un sumergible completamente nuevo y de corte futurista que destaca por la ausencia casi total de vela.

Diferencias entre el submarino Tipo 095 y el nuevo sumergible sin vela E.E./Naval News

Con unas dimensiones estimadas de ciento veinte metros de eslora y algo más de diez metros de manga, este navío presenta una silueta más alargada y estrecha que la del Tipo 095 de Huludao, confirmando el nacimiento de una clase diferenciada.

El diseño aerodinámico de este enigmático buque busca reducir al mínimo absoluto la resistencia al agua y optimizar el flujo hidrodinámico. La aparición simultánea de indicios que apuntan a la construcción de una segunda unidad gemela en el Mar de Bohai sugiere que no se trata de un mero prototipo de laboratorio, sino del inicio de un programa constructivo coordinado en dos centros industriales distintos.

El hermetismo de las fuentes oficiales ante este diseño sin vela subraya el carácter estratégico de una innovación que busca adelantarse a las doctrinas de combate del mañana, consolidando a China no solo como una potencia naval masiva, sino como un polo de disrupción tecnológica en los océanos del planeta.