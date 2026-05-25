Airbus entregará a España el primer C295 cazasubmarinos en 2028: "Nuestra ilusión es que sea el mejor avión del mundo"

España ha contratado un total de 34 C295 en diferentes versiones, con una inversión global que supera los 3.000 millones de euros.

Varias empresas españolas, como Indra, SAES y Tecnobit, participarán en el desarrollo de los sistemas y equipos del nuevo avión.

El C295 MPA estará equipado con torpedos, hasta 60 sonoboyas y avanzados sensores para detectar y combatir buques y submarinos.

Airbus entregará en 2028 el primer C295 cazasubmarinos al Ejército del Aire y del Espacio español, recuperando la capacidad de patrulla marítima perdida desde 2022.

El Ejército del Aire y del Espacio volverá a contar con un avión de patrulla marítima en 2028, año en el que Airbus planea hacer entrega del primero de los ocho C295 MPA (acrónimo del inglés Maritime Patrol Aircraft) contratados por el Ministerio de Defensa.

Así lo ha confirmado María Ángeles Martí Martínez, responsable de Programas de Aviones de Transporte, Misión y Repostaje en Vuelo de Airbus Defence and Space, durante la celebración del Defence Summit 26, que la compañía aeroespacial llevó a cabo en Ingolstadt, Alemania, la pasada semana.

Martí ha destacado que la aeronave, que actualmente está siendo construida en las instalaciones que Airbus posee en Sevilla, viene superando todas las etapas de desarrollo planificadas. "A día de hoy, no prevemos retrasos en la entrega", ha afirmado.

En este sentido, uno de los últimos hitos del proceso industrial tuvo lugar a mediados de este mes, cuando el gigante aeroespacial puso en marcha, por primera vez, los motores del avión. "Empezamos, ahora, los ensayos en vuelo que se extenderán más de un año y medio", ha señalado Martí.

"Vamos a utilizar el prototipo de C295 que tenemos para todas las versiones para probar diferentes sistemas y, luego, terminaremos los ensayos con el primer avión de versión MPA que se entregará a España", ha detallado.

Cabina del primer C295 MPA español Airbus

La empresaria no ha dudado en calificar este proyecto como "el mayor desarrollo que ha habido en la historia del C295"."Nuestra ilusión es que sea el mejor avión de patrulla marítima del mundo", ha destacado.

"Esperamos entregarlo el año 2028, tal y como se acordó con nuestro cliente, el Ejército del Aire y el Espacio español. Una vez operativo el primer C295 MPA, España habrá recuperado una capacidad de la que carece desde la baja del último P-3 Orión, en diciembre de 2022, tras casi medio siglo en servicio.

Un avión cazasubmarinos

El C295 MPA destaca por su capacidad para detectar, identificar y combatir buques de superficie y submarinos. Para llevar a cabo estas misiones, la aeronave contará con diversos sensores y armamento.

En este aspecto, el avión estará equipado con entre dos y cuatro torpedos Mk46/54 y hasta 60 sonoboyas, según han detallado desde la fuerza aérea. Estas armas, a las que no se descarta se sumen otras de cara al futuro, ya estarán integradas en el aparato que Airbus suministrará dentro de dos años, dada la urgencia del Ejército del Aire de recobrar el rol antisubmarino.

Interior del primer C295 MPA de España Airbus

En cuanto a los sensores, el nuevo MPA español estará dotado de un radar SAR-ISAR, sistema de observación electroóptico/OR, detector de anomalías magnéticas y sistema AIS de identificación automática, sistema de autoprotección antimisiles y sistema de procesamiento acústico de sonoboyas (SPAS).

Además, la aeronave contará con equipos cifrados de comunicaciones vía satélites en bandas UHF y Ka militar, sistema de identificación amigo-enemigo y sistemas tácticos de enlace de datos por vía terrestre y satelitales, en ambos casos con posibilidades de ampliación y modernización.

Más allá de Airbus, distintas empresas españolas aportarán su tecnología a este proyecto. Entre ellas se hallan Indra, que aportará varios subsistemas, como el de autoprotección; SAES, que integrará el sistema acústico; y Tecnobit, que desarrollará los equipos de cifrado.

El C295 MPA, que está adaptado a los requerimientos propios del Ejército del Aire, tendrá una autonomía de 3.700 kilómetros a una altitud de 7.620 metros y a una velocidad de 480 kilómetros por hora.

Inversión de 2.000 millones

En 2023, el Ministerio de Defensa contrató con la compañía aeroespacial un total de 16 C295 —ocho MSA y ocho MPA— por un total de 1.730 millones de euros.

Además de las versiones MSA y MPA, el Gobierno español aprobó, en julio de 2025, la compra a la compañía aeroespacial de otros 18 C295 MTA, por un valor de 1.300 millones de euros.

A principios de este año, Airbus dio a conocer que ya trabaja para elevar en un 30% el ritmo de producción de los C295. El propósito de la empresa para su línea de ensamblaje sevillana es pasar de 10 a 13 unidades finalizadas cada año.

La compañía acumula 90 de estos aviones pendientes de entrega, 34 de ellos son de España. El C295 es una de las joyas de la corona de la industria militar española, con 333 pedidos en todo el mundo.