Cuba desempolva los vetustos misiles S-125 de la era soviética, su principal defensa ante un posible ataque aéreo de EEUU

La dependencia de Cuba de estos sistemas anticuados evidencia la falta de armamento moderno y limita su capacidad de respuesta ante una posible ofensiva aérea estadounidense.

El S-125, diseñado en los años 50 y mejorado con variantes M y M1, puede interceptar objetivos a muy baja altitud y cuenta con sistemas de guiado óptico para evitar ser detectado.

El sistema S-125, actualizado localmente, es ahora el principal pilar de la defensa antiaérea cubana debido al deterioro de su aviación militar.

Cuba ha realizado ejercicios de defensa aérea con misiles S-125 de la era soviética ante la presencia del portaaviones estadounidense USS Nimitz en el Caribe.

A raíz de las tensiones actuales entre Washington y La Habana, que recuerdan a los momentos más críticos de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas cubanas han ejecutado ejercicios de defensa aérea con fuego real utilizando sus sistemas de misiles tierra-aire de alcance medio S-125.

Este despliegue, que ha recreado un eventual escenario de ataque aéreo por parte de Estados Unidos, coincide con la presencia en aguas caribeñas del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz estadounidense y su respectivo grupo de combate.

Ante esta imponente proyección de fuerza por parte de la US Navy, La Habana ha optado por visibilizar el que constituye el pilar fundamental de su defensa aérea, desempolvando un material bélico de origen soviético que ha sido objeto de actualizaciones y adaptaciones locales.

El protagonismo absoluto del sistema S-125 en la estrategia de resistencia cubana es el resultado inevitable del profundo desgaste y la obsolescencia que sufre su otrora poderío militar.

En épocas pasadas, la isla poseía una de las aviaciones más avanzadas de América Latina gracias a los cazas MiG-23, aeronaves que representaban la vanguardia tecnológica de la influencia soviética.

Sin embargo, el paso del tiempo y las severas restricciones económicas dictaron el retiro definitivo de estas unidades, dejando a la flota aérea residual con capacidades de combate sumamente limitadas para afrontar los escenarios de alta intensidad contemporáneos.

En este vacío operativo, la red de defensa antiaérea basada en tierra ha asumido la total responsabilidad de salvaguardar el espacio aéreo, llevando al extremo la dependencia de Cuba del S-125 para articular su disuasión frente a una superpotencia militar.

Historia del S-125

El S-125 fue concebido a finales de los años 50 por la oficina soviética KB-1. Su propósito original era complementar al robusto sistema S-75, el cual, a pesar de sus éxitos a gran altitud, mostraba por entonces deficiencias para interceptar objetivos a bajas cotas.

Introducido en 1961, el S-125 se optimizó para neutralizar incursiones de baja y media altitud, destacando por sus misiles compactos de dos etapas de combustible sólido y por una resistencia a las contramedidas electrónicas de la época, que lo convirtieron en todo un éxito comercial durante la Guerra Fría.

Sistema antiaéreo S-125

Su efectividad se probó en 1963, durante la Guerra de Yom Kippur, donde -al servicio de Egipto y Siria- demostró ser una plataforma eficaz contra incursiones aéreas sofisticadas.

La supervivencia operativa de esta plataforma en el arsenal cubano se sostiene gracias a las evoluciones de las variantes S-125M y S-125M1, las cuales introdujeron el misil de la serie 5V27.

Esta munición posee una etapa propulsora desmontable y una sección de sostenimiento optimizada para la maniobrabilidad extrema, permitiendo interceptar objetivos que se desplacen a altitudes tan reducidas como los cien metros y resistir las maniobras evasivas de cazas modernos, alcanzando techos de servicio de hasta quince mil metros.

Las mejoras de la variante M1 expandieron el rango de acción original desde los 15 kilómetros iniciales hasta un alcance de ataque de 35 kilómetros. Asimismo, se integró una electrónica de radar modernizada y sistemas de seguimiento óptico o televisivo.

Sistema antiaéreo S-125

Esta adición resulta crucial, ya que faculta a los operadores para guiar los misiles de forma silenciosa sin emitir señales de radar continuas, minimizando el riesgo de detección.

A pesar de los esfuerzos del sector de defensa cubano, que ha logrado soluciones de movilidad al integrar los lanzadores y radares sobre chasis de tanques T-55 para aumentar su supervivencia en el campo de batalla, la realidad plantea severos interrogantes.

Que Cuba dependa de un sistema cuyas raíces se hunden en el ecuador del siglo pasado evidencia la parálisis en la adquisición de armamento moderno que sufre el país desde el colapso de la URSS. Al carecer incluso de sistemas de finales de la Guerra Fría, la utilidad real del S-125 frente a la doctrina de guerra electrónica y supremacía aérea de EEUU es sumamente limitada.

Así, aunque sus ojivas de fragmentación pesadas de hasta 70 kilogramos sigan siendo -en teoría- letales, la asimetría tecnológica actual sitúa a estos misiles en una posición de vulnerabilidad, transformando el reciente despliegue en un gesto de resistencia política más que en una garantía de protección inexpugnable.