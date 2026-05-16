Las nuevas fragatas Mogami de diseño japonés se alzan como el mayor rival del poder naval de China en el Pacífico

Las Mogami sobresalen por su eficiencia operativa, capacidad de operar con tripulación reducida, autonomía de 10.000 millas náuticas y avanzados sistemas de defensa antiaérea y antisubmarina.

Taiwán, Nueva Zelanda y Australia han mostrado gran interés en las Mogami para modernizar sus flotas y mejorar la interoperabilidad defensiva en la región del Indo-Pacífico.

Japón ha eliminado restricciones históricas a la exportación de armamento, permitiendo que la clase Mogami, especialmente su versión 06FFM, llegue a mercados internacionales y fortalezca alianzas regionales.

Las fragatas japonesas clase Mogami destacan por su diseño furtivo, alta automatización y versatilidad de combate, posicionándose como rivales clave frente al poder naval chino en el Pacífico.

El equilibrio de poder en el Indopacífico está experimentando una transformación sin precedentes, impulsada por un cambio radical en la política de defensa de Japón y el surgimiento de una tecnología naval que promete desafiar la hegemonía de la Marina del Ejército Popular de Liberación de China.

En el centro de esta metamorfosis se encuentran las fragatas de la clase Mogami, unas embarcaciones que no solo representan la cúspide de la ingeniería naval nipona, sino que también podrían convertirse en el símbolo de una nueva era de cooperación militar regional.

Con su diseño furtivo, una automatización avanzada que permite reducir drásticamente la tripulación y una versatilidad de combate excepcional, estas naves están llamadas a ser el eje vertebrador de una red de alianzas que busca contener las ambiciones expansionistas de Pekín en las aguas más disputadas del planeta.

La reciente decisión del gobierno de Tokio de eliminar las restricciones históricas a la exportación de armamento ha sido el detonante que ha permitido a la clase Mogami, y específicamente a su versión mejorada -conocida como 06FFM- saltar al escenario internacional.

Este giro histórico pone fin a décadas de una postura exclusivamente defensiva y pacifista derivada de la posguerra, permitiendo a Japón proyectar su influencia industrial y militar más allá de sus fronteras.

Este cambio no sólo fortalece la base industrial de defensa japonesa sino que facilita la creación de un ecosistema naval común entre las democracias del Pacífico, algo que hasta hace poco parecía una posibilidad remota.

Uno de los actores más interesados en esta nueva capacidad japonesa es Taiwán. Para la fuerza naval de Taipéi, la adquisición de una plataforma robusta y moderna como la fragata 06FFM es una prioridad absoluta para garantizar su supervivencia frente a la constante presión de China.

Ilustración de una fragata de la clase Mogami mejorada (i) y otra de la clase Mogami original.

El interés de Taiwán en el diseño japonés se fundamenta en la necesidad de acortar los plazos de modernización de su flota, viendo en la tecnología de Mitsubishi Heavy Industries la solución ideal para sus requerimientos de defensa.

La propuesta para Taiwán es particularmente astuta desde el punto de vista soberano, ya que permitiría utilizar el avanzado sistema de gestión de combate japonés como núcleo operativo, integrando al mismo tiempo el armamento desarrollado por la propia industria taiwanesa.

Nueva Zelanda y Australia

Esta combinación de soberanía tecnológica y capacidad de disuasión convierte a la Mogami en el candidato perfecto para una región donde la tensión aumenta cada día. Así, más allá de Taiwán, otras naciones del Pacífico ya han dado pasos decisivos hacia la adopción de este diseño.

Nueva Zelanda, por ejemplo, ha preseleccionado oficialmente a la versión mejorada de la Mogami como una de las candidatas finales para renovar su flota de fragatas, compitiendo directamente con la Type 31 de diseño británico.

El interés neozelandés no es para nada casual, responde a una búsqueda deliberada de interoperabilidad con sus aliados más cercanos.

Dado que Australia ya ha seleccionado un diseño derivado de la Mogami para su programa SEA 3000, la posibilidad de que Tokio, Canberra y Wellington operen la misma clase de buque crearía una red de defensa cohesionada.

El Jefe de Gabinete de Japón, Minoru Kihara, ha subrayado que esta interoperabilidad mejoraría significativamente la capacidad de respuesta conjunta en el Pacífico, enviando un mensaje claro de unidad frente a cualquier intento de alterar el statu quo por la fuerza.

En este sentido, la estandarización de equipos entre Japón y sus socios regionales simplificaría las reparaciones, el suministro de munición y el entrenamiento conjunto, creando una fuerza naval integrada que es mucho más que la suma de sus partes.

Características de las Mogami

La superioridad técnica de las fragatas Mogami radica en su concepción moderna y eficiente. A diferencia de los buques tradicionales, estas embarcaciones están diseñadas para operar en entornos de alta amenaza con una dotación de personal mínima, apenas noventa personas, lo que supone casi la mitad de lo habitual en barcos de su tonelaje.

Esta eficiencia se logra mediante un puente de mando circular altamente tecnológico y sistemas automatizados que gestionan desde la navegación hasta la lucha contra minas y el combate antisubmarino.

El casco, diseñado con líneas angulosas para reducir su firma de radar, le otorga una capacidad furtiva que es vital para sobrevivir en el radio de acción de los misiles antibuque chinos.

Además, su autonomía de hasta 10.000 millas náuticas (18.520 kilómetros) y su velocidad superior a los 30 nudos permiten a estas fragatas patrullar y asegurar las rutas comerciales vitales que atraviesan el Pacífico.

El impacto de esta proliferación de tecnología japonesa en el tablero estratégico es profundo. Para China, la visión de una muralla de fragatas furtivas operadas por una coalición de naciones aliadas representa un obstáculo formidable para sus planes de control marítimo.

No se trata solo de la potencia de fuego individual de cada Mogami, que incluye lanzadores verticales de misiles y sistemas de defensa aérea de última generación, sino de la red de inteligencia y logística compartida que estas naves facilitan.