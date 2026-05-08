Miriad Global presenta Taurus, un vehículo terrestre autónomo no tripulado de desarrollo 100% nacional impulsado por IA

La nueva planta de Miriad en San Fernando de Henares será clave para el prototipado y producción de sistemas autónomos y subsistemas embarcados.

El vehículo está diseñado para operar en entornos complejos y puede integrarse en misiones militares y civiles, reforzando la autonomía tecnológica e industrial española.

Taurus es un UGV blindado de tamaño medio, con tracción 6x6, cañón de 30 mm y autonomía eléctrica de hasta 100 km, ampliable mediante motor diésel.

La empresa española Miriad Global ha presentado este viernes "Taurus", un vehículo autónomo terrestre no tripulado impulsado por inteligencia artificial (IA) y desarrollado íntegramente con tecnología y producción nacional. El acto, celebrado en la nueva planta de la compañía en San Fernando de Henares (Madrid), ha servido también para inaugurar estas instalaciones, que se suman a los centros que el grupo ya opera en Madrid, Málaga y Getafe.

En la presentación, el presidente ejecutivo de Miriad Global, Antonio Navarro, ha destacado el papel estratégico de este tipo de capacidades para la autonomía tecnológica e industrial española. Algo en lo que también ha coincidido la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, que ha presidido el evento y ha sido la encargada de la clausura.

Taurus es un UGV (Unmanned Ground Vehicle), al que Antonio Navarro definió TAURUS como "un vehículo autónomo terrestre multipropósito de tamaño medio, dotado de blindaje balístico y con tracción 6x6. Como el resto de nuestros sistemas, tiene una arquitectura modular, interoperable y basada en inteligencia artificial propia, que permite su integración en distintos entornos operativos y su adaptación a las necesidades de cada ejército o misión".

Es, aseguró, “el primer resultado tangible del modelo industrial que el grupo ha ido construyendo desde sus orígenes”. “Hemos querido integrar en un solo grupo industrial el recorrido completo que va desde el conocimiento, la I+D y la fabricación, hasta la entrega misma del producto”, explicó.

El Taurus exhibido hoy es el de su configuración militar, aunque Navarro anunció que "están trabajando en una versión de uso dual acorde a los requerimientos de CPP del robot terrestre". Y el presidente de Miriad también avanzó que en los próximos seis o doce meses se presentará el sistema de armas de la plataforma.

Antonio Navarro, presidente de Miriad Global

Y subrayó que "A la plataforma de Taurus se suman otros sistemas terrestres de Miriad, como Aries y Rhinos, capaces de operar junto a ella en enjambre, o de desempeñar misiones específicas como defensa cercana, apoyo a la fuerza o cobertura antiaérea. Todo ello coordinado mediante nuestro software propio de mando y control.

“Ese es nuestro planteamiento: unir una buena idea con su industrialización y su escalabilidad, para hacer de ella una capacidad real al servicio del Estado y de las Fuerzas Armadas”, añadió.

Navarro defendió además el impacto estratégico de este tipo de programas para la industria nacional: “Si cada componente de los sistemas terrestres no tripulados puede desarrollarse y fabricarse en España, el país gana tejido industrial, empleo cualificado y conocimiento estratégico de carácter permanente”.

Tecnología soberana

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce subrayó que “empresas como Miriad demuestran que España cuenta con un ecosistema innovador capaz de desarrollar tecnología soberana, generar empleo cualificado y reforzar nuestra autonomía industrial y tecnológica en un ámbito estratégico como la defensa”.

La secretaria de Estado destacó además que “el TAURUS es un vehículo concebido para operar en entornos complejos, altamente exigentes y cada vez más dominados por la automatización y la robotización”, en un contexto en el que, según explicó, “los conflictos recientes han puesto de manifiesto que el campo de batalla está evolucionando muy rápidamente hacia escenarios donde la protección de la vida de los soldados exige nuevas soluciones tecnológicas”.

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa.

“La proliferación de drones, la aparición de zonas de alto riesgo para la presencia humana y la creciente velocidad de la toma de decisiones en combate hacen imprescindible el desarrollo de sistemas autónomos y no tripulados”, afirmó, recordando que esta línea constituye “un objetivo esencial del Ministerio de Defensa”.

En este sentido, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa y la Estrategia 2026-2030 sitúan la robótica y los sistemas autónomos entre las áreas prioritarias para el desarrollo tecnológico nacional.

“El TAURUS responde a una necesidad operativa real, muy sentida por las Fuerzas Armadas, porque entendemos que es una herramienta para preservar vidas, mejorar la eficacia y dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades adaptadas al entorno actual”, insistió Valcarce.

La secretaria de Estado también defendió la necesidad de que las empresas españolas del sector impulsen su proyección internacional y su integración en programas europeos y aliados de la OTAN, “contribuyendo así a la seguridad colectiva”.

Asimismo, puso el acento en las posibles aplicaciones duales de este tipo de plataformas, especialmente en el ámbito de las emergencias y la protección civil. “Esto es clave en un momento en el que la frontera entre lo civil y lo militar es cada vez más difusa y la Unidad Militar de Emergencias es un buen ejemplo de ello”, señaló.

Características del Taurus

Durante el evento, plagado de autoridades militares y representantes del ámbito civil y empresarial, José Molins y Javier Robles, directores generales de Miriad Engineering y Miriad Systems, respectivamente, detallaron las principales características técnicas de Taurus.

El vehículo autónomo terrestre mide 4,2 metros de largo, 2,2 de ancho y 1,65 de altura en su configuración militar compacta. Su peso oscila entre 4.500 y 6.000 kilos, según la configuración elegida.

Está equipado con un cañón de 30 milímetros, tracción eléctrica 6x6 y una autonomía de hasta 100 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico, ampliable en otros 400 kilómetros mediante un motor diésel auxiliar que alimenta las baterías. Su velocidad máxima en carretera alcanza los 80 kilómetros por hora.

Autoridades civiles y militares en la presentación del Taurus

Miriad trabaja además en una versión larga de uso dual, destinada tanto a aplicaciones civiles como militares, con una longitud de 4,5 metros y hasta un 70% de componentes comunes con la variante militar.

Sobre esta plataforma, la compañía desarrolla una configuración adaptada a los requisitos de la Compra Pública Precomercial (CPP) impulsada por el CDTI para robots terrestres, que incluirá capacidades como bahías de carga para UGV embarcados y estaciones para drones sobre cubierta.

Actualmente, la compañía desarrolla un ecosistema completo de plataformas autónomas incluyendo vehículos no tripulados terrestres (UGV), aéreos (UAV) y navales, tanto anfibios (aUGV), como de superficie (USV) y submarinos (AUV).

La nueva planta de San Fernando de Henares funcionará como centro de prototipaje de sistemas autónomos y polo de producción de subsistemas embarcados. Con ella, Miriad refuerza una estructura industrial que se apoya en tres grandes áreas: ingeniería y software de misión, integración de plataformas robóticas y electrónica crítica para programas de defensa.