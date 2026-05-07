Amper integra Teltronic tras acordar su compra a Nazca por cerca de 225 millones y acelera su crecimiento en Defensa

La integración de Teltronic refuerza la posición de Amper como proveedor líder en comunicaciones para Defensa y Seguridad en España y Europa.

La operación incluye un pago fijo de 155 millones de euros y un pago contingente de hasta 45 millones, además de la asunción de 25 millones de deuda.

Amper ha acordado la compra del 100% de Teltronic a Nazca por un valor total potencial de hasta 225 millones de euros.

Amper ha alcanzado un acuerdo vinculante con Nazca para adquirir el 100% de Teltronic, compañía española con sede en Zaragoza y especializada en sistemas de comunicaciones para Defensa y Seguridad.

La operación contempla un precio fijo de 155 millones de euros, lo que sitúa el valor de la empresa (Enterprise Value) en menos de nueve veces su EBITDA de 2025, que superó los 20 millones de euros.

A esta cantidad se suma un pago contingente (earn-out) de hasta 45 millones de euros, condicionado al cumplimiento de objetivos habituales en este tipo de transacciones. Además, Amper asumirá 25 millones de euros de deuda de Teltronic, lo que eleva el importe total potencial de la operación hasta los 225 millones de euros.

El desembolso del tramo fijo se estructurará mediante 111 millones de euros en efectivo y 44 millones en acciones de nueva emisión de Amper. Estas acciones, que suscribirá Nazca a través de una ampliación de capital no dineraria —con la posible entrada de co-inversores—, representarán aproximadamente el 7,75% del capital social de la compañía tras la operación y se emitirán a un precio de 0,23 euros por título. El eventual pago contingente se abonaría íntegramente en efectivo.

La transacción se enmarca en la estrategia de crecimiento inorgánico de Amper y en la apuesta conjunta de ambas compañías por reforzar el ecosistema español de Defensa y Seguridad, en línea con la Estrategia Nacional y los objetivos de autonomía estratégica.

En este contexto, Nazca, la empresa presidida por Carlos Carbó,mantendrá una participación relevante en el accionariado de Amper, consolidando una relación de colaboración a largo plazo.

Nazca había adquirido previamente Teltronic —hasta entonces en manos de un grupo chino— a través de su fondo especializado en Defensa, con el objetivo de recuperar para España capacidades tecnológicas e industriales consideradas estratégicas. Con su integración en Amper, estas capacidades se incorporarán a un grupo español con posicionamiento como proveedor “Tier 1” en Defensa y Seguridad y con tecnologías de uso dual.

La operación tiene carácter transformacional para Amper, tanto por su encaje tecnológico e industrial como por su alcance geográfico. La compañía prevé generar sinergias comerciales, operativas y tecnológicas, reforzar su presencia en mercados clave como Brasil y México, y abrir nuevas oportunidades en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, aspira a consolidarse como líder en España en comunicaciones para Defensa y Seguridad y a ganar relevancia en el mercado europeo.

El consejero delegado de Amper, Enrique López Pérez, subrayó que la integración de Teltronic “posiciona a la compañía como un Tier 1 en Europa en comunicaciones para Defensa y Seguridad y refuerza su ambición de liderar el segmento español de tecnologías de uso dual, al tiempo que fortalece la relación estratégica con Nazca”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Nazca, Carlos Carbó, señaló que la operación responde al objetivo de “contribuir a la salvaguarda y desarrollo de capacidades estratégicas para la Defensa Nacional y al fortalecimiento de la industria española de Defensa y Seguridad”.

Está previsto que el contrato de compraventa se firme antes del 16 de junio de 2026, sujeto al cumplimiento de condiciones regulatorias en distintas jurisdicciones y a la aprobación de la junta general de accionistas de Amper.

En la operación, Amper ha contado con Bestinver Securities como asesor financiero y con Cuatrecasas como asesor legal, mientras que Nazca ha sido asesorada por Banco Sabadell y Uría Menéndez.