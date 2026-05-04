El Proyecto de Trump para reabrir Ormuz incluye destructores, misiles, 100 aeronaves y 15.000 efectivos

El estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial de petróleo y otros productos, y actualmente está afectado por un bloqueo y ataques a embarcaciones.

Irán ha advertido que atacará cualquier fuerza extranjera que intente entrar en el estrecho y afirma haber alcanzado una embarcación enemiga con misiles.

El Comando Central de EE.UU. apoyará la operación tras la petición de varios países cuyos barcos llevan semanas bloqueados en la zona.

Estados Unidos desplegará destructores, más de 100 aeronaves y 15.000 efectivos para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han asegurado que comenzarán a apoyar el Proyecto Libertad, el 4 de mayo para restablecer la libertad de navegación del transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz. El apoyo militar incluirá destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos militares.

Así ha respondido el CENTCOM en sus redes sociales al anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de comenzar pronto a guiar buques a través del estrecho, calificándolo como un gesto humanitario solicitado por otros países cuyos barcos, tripulaciones y suministros llevan semanas bloqueados.

Un Proyecto al que Irán ya ha respondido. El mayor general Ali Abdollahi, comandante del cuartel general militar Khatam al-Anbiya, afirmó en un comunicado —difundido por la agencia estatal iraní Mehr a primera hora de este lunes— que Irán atacará a cualquier fuerza extranjera, mencionando en particular al ejército estadounidense, que intente aproximarse o entrar en esta vía marítima.

De hecho, el Ejército iraní ha asegurado en un breve comunicado recogido por las agencias estatales que su Armada ha impedido entrar en el estrecho de Ormuz a los buques de Estados Unidos. Según Fars, Teherán ha alcanzado una embarcación enemiga tras disparar dos misiles, lo que ha provocado que fuese "incapaz de continuar su curso", viéndose forzada a "retroceder y huir".

En su mensaje, el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, aseguraba que “Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, mientras mantenemos también el bloqueo naval”.

Y señalaba que "aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima, así como importantes volúmenes de combustibles y productos fertilizantes, se transportan a través del estrecho".

De hecho, el presidente Trump, en su anuncio de la citada operación, no identificó a ninguno de los países que han solicitado la ayuda, indicando que son "de todo el mundo", y agregó que los barcos están retenidos por un asunto que les es completamente ajeno.

Trump no precisó qué medidas adoptará Estados Unidos para facilitar la salida de los buques ni cuántas embarcaciones prevé que crucen el estrecho. Tampoco aclaró si Washington se limitará a proporcionar información a los capitanes para guiarlos por rutas seguras o si optará por una implicación más directa.

Sólo subrayó que son "espectadores neutrales e inocentes", añadió el líder republicano acerca de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero por su país e Israel y que ha afectado el paso por el estrecho de Ormuz, donde hay un bloqueo decretado por la nación islámica y se han registrado ataques a embarcaciones.