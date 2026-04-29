Reino Unido prueba su cadena de suministro con la industria de Defensa en un escenario de guerra sostenida

El plan de refuerzo incluye incrementar el gasto en defensa al 2,6% del PIB en 2027 y priorizar cadenas de suministro nacionales y proveedores innovadores.

Las conclusiones del ejercicio influirán en la política de defensa británica, incluida la Revisión Estratégica de la Defensa y la Estrategia Industrial de Defensa.

El wargame permitió identificar cuellos de botella y medidas para minimizar riesgos en escenarios de alta demanda de equipos críticos.

El Reino Unido ha realizado un ejercicio de simulación con grandes empresas de defensa para probar la resiliencia de su cadena de suministro militar ante un conflicto prolongado.

El Reino Unido ha puesto a prueba la resiliencia de su cadena de suministro militar mediante un gran ejercicio de simulación que ha reunido al Ministerio de Defensa (MOD) y a cinco grandes empresas del sector: Boeing, KNDS, MBDA, Rheinmetall y Tekever.

El wargame, desarrollado esta semana, ha simulado las condiciones de un conflicto prolongado y de alta intensidad, con el objetivo de evaluar si la industria sería capaz de sostener un aumento continuado en la demanda de equipos críticos.

Durante el mismo, se analizaron los posibles cuellos de botella y las medidas necesarias para “minimizar riesgos” en un escenario de guerra sostenida.

El ministro para la Preparación y la Industria de Defensa, Luke Pollard, subrayó que “la defensa necesita poder moverse rápido para responder a un mundo cada vez más impredecible y peligroso”, destacando que no basta con disponer de capacidades militares, sino que es esencial contar con “cadenas de suministro resilientes, ágiles y capaces de sostener operaciones en el tiempo”.

El ejercicio da continuidad a una simulación previa celebrada en diciembre de 2024, centrada en el suministro de munición y equipos en contexto de guerra. Sus conclusiones influirán directamente en la política de defensa británica, incluyendo el desarrollo de la Revisión Estratégica de la Defensa y la Estrategia Industrial de Defensa.

Desde el MOD, el director nacional de Armamento, Rupert Pearce, destacó que este tipo de iniciativas permiten “poner a prueba supuestos, identificar oportunidades para mejorar la preparación y garantizar que los planes puedan ejecutarse en la práctica”, en un contexto en el que se busca reforzar la colaboración entre el ministerio y empresas de todos los tamaños.

Cadenas de suministro

El ejercicio se enmarca en el esfuerzo del Reino Unido por fortalecer su base industrial de defensa y garantizar la soberanía en capacidades críticas. La estrategia industrial prioriza el refuerzo de cadenas de suministro nacionales, la diversificación de proveedores y una mayor integración de empresas innovadoras.

Estas medidas cuentan con el respaldo de un incremento sostenido del gasto en defensa, que alcanzará el 2,6% del PIB a partir de 2027, dentro de un plan de inversión récord de 270.000 millones de libras durante la presente legislatura