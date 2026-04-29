La guerra de EEUU en Irán ha costado hasta ahora 25.000 millones de dólares, según un funcionario del Pentágono

El secretario de Guerra de EEUU defendió la operación, justificando el gasto como necesario para evitar que Irán obtenga armas nucleares y criticó a los legisladores opositores.

El coste estimado equivale al presupuesto anual de la NASA y genera debate en el Congreso sobre la transparencia de las cifras oficiales.

La mayor parte de ese gasto se ha destinado a municiones, aunque no se detalló si la cifra incluye reconstrucción o reparación de infraestructuras.

La guerra de Estados Unidos en Irán ha costado hasta ahora 25.000 millones de dólares, según un alto funcionario del Pentágono.

La guerra de Estados Unidos en Irán ha costado hasta ahora 25.000 millones de dólares, según ha afirmado este miércoles un alto funcionario del Pentágono, proporcionando la primera estimación oficial del coste militar del conflicto.

A falta de solo seis meses para las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos del presidente Donald Trump podrían enfrentarse a una difícil batalla para mantener su mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas lideran las encuestas de opinión pública mientras intentan vincular la impopular guerra en Irán con el coste de la vida.

Así lo ha asegurado Jules Hurst, subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, ante los legisladores del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, que la mayor parte de ese gasto se ha destinado a municiones.

No obstante, Hurst no precisó qué partidas incluye exactamente la estimación ni si contempla los costes previstos de reconstrucción y reparación de infraestructuras militares en Oriente Próximo dañadas durante el conflicto.

El congresista Adam Smith, principal demócrata del comité, respondió a Hurst subrayando la falta de transparencia: “Me alegra que haya respondido a esa pregunta. Llevamos muchísimo tiempo pidiendo esta cifra y nadie nos la había facilitado”.

El coste estimado de 25.000 millones de dólares equivale al presupuesto anual completo de la NASA para este año.

Sin embargo, no está claro cómo el Pentágono ha llegado a la cifra de 25.000 millones de dólares, dado que una fuente indicó a Reuters el mes pasado que la administración del presidente Donald Trump estimaba que los primeros seis días de la guerra habían costado a Estados Unidos al menos 11.300 millones de dólares.

Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), ya las primeras 100 horas de la guerra contra Irán tuvieron un coste de al menos 3.700 millones de dólares, lo que se traduce en casi 900 millones al día.

Justificación de Hegseth

Por su parte, Hegseth insistió en la justificación para continuar con la operación, ya que a su juicio Irán todavía no ha abandonado sus ambiciones nucleares y restó importancia a la duración del conflicto.



"Les recuerdo cuánto tiempo (estuvimos) en Afganistán y cuánto tiempo en Vietnam. Llevamos apenas dos meses inmersos en una lucha existencial por la seguridad del pueblo estadounidense. Irán no puede poseer una bomba nuclear", señaló.

Además aprovechó para cargar contra aquellos legisladores que se oponen a la guerra, a los que consideró el "mayor adversario" en estos momentos.

En este sentido, el secretario de Guerra de EEUU, Peter Hegseth, se cuestionó “¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear? ¿Cuánto?”.

Hegseth defendió de forma enérgica la guerra en Irán, asegurando que no se trata de un atolladero y arremetiendo contra los legisladores demócratas, a quienes calificó de “ineficaces”, por sus críticas a un conflicto impopular.

“¿Lo califican de atolladero, dando munición propagandística a nuestros enemigos? Deberían avergonzarse de esa afirmación”, respondió Hegseth al congresista Garamendi, antes de acusar a los demócratas en el Congreso de actuar de manera “imprudente, ineficaz y derrotista”, sentenció.