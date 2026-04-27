"Soldado de infantería del futuro": Alemania adquiere a Rheinmetall equipos para sus militares por 1.000 millones

El ejército alemán contará con más de 12.000 equipos individuales coordinados en 353 sistemas de pelotón al finalizar el proceso.

Cada sistema de pelotón incluye tecnología de comunicación, óptica y protección de última generación, conectando a los soldados en una red de datos en tiempo real.

El programa IdZ-ES permitirá que unos 8.600 soldados adicionales accedan a sistemas de combate avanzados entre 2027 y 2029.

Alemania ha adjudicado a Rheinmetall un contrato de más de 1.000 millones de euros para modernizar el equipamiento de sus soldados.

Para dar respuesta a las demandas del campo de batalla moderno, la Bundeswehr -las Fuerzas Armadas de Alemania- ha consolidado su alianza estratégica con el gigante de la defensa Rheinmetall, mediante la adjudicación de un contrato masivo que supera los 1.000 millones de euros.

Esta inversión no sólo representa una importante inyección económica para la industria armamentística alemana sino que marca también un punto de inflexión en la capacidad operativa de los militares germanos, quienes pronto estarán equipados con una tecnología de vanguardia capaz de integrar al combatiente individual en una red de datos global y en tiempo real.

La Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr ha confiado a Rheinmetall Electronics GmbH la ejecución de este ambicioso programa, conocido técnicamente como Sistema del Soldado de Infantería del Futuro Mejorado (IdZ-ES).

El contrato específico, valorado en 1.040 millones de euros, contempla tanto la modernización profunda de los equipos que ya se encuentran en servicio como la fabricación y entrega de 237 nuevos sistemas de pelotón.

Este despliegue logístico y tecnológico está programado para desarrollarse entre 2027 y 2029, permitiendo que aproximadamente 8.600 soldados adicionales accedan a estas herramientas de combate de próxima generación.

Al finalizar este proceso, el ejército alemán dispondrá de una fuerza de choque compuesta por más de 12.000 equipos individuales coordinados en 353 sistemas de pelotón.

Cada sistema de pelotón, según han explicado desde Rheinmetall, integra equipos individuales para 35 soldados junto con un núcleo de componentes periféricos que incluyen informática avanzada, dispositivos de óptica y optrónica de última generación, además de vestimenta militar especializada, sistemas de protección balística y equipos de transporte optimizados.

La compañía alemana, actuando como contratista general, asume la responsabilidad total de la integración de estos elementos, coordinando para ello una red de más de 30 subcontratistas.

El diseño modernizado del sistema IdZ-ES busca eliminar de raíz cualquier obsolescencia tecnológica, permitiendo una comunicación fluida y un intercambio de datos constante con diversas plataformas de vehículos.

Mediante un hardware básico completamente revisado, el soldado se conecta a la red de información y comunicaciones denominada Digitalización de Operaciones Terrestres (D-LBO).

Esta conectividad asegura que cada combatiente en el terreno sea un nodo activo en el mapa digital del campo de batalla, facilitando una toma de decisiones más rápida y precisa en entornos de alta hostilidad.