La US Navy refuerza su flota con el USS Idaho, un submarino nuclear de última generación

El USS Idaho superó las pruebas iniciales de mar más rápido que cualquier otro submarino del programa Virginia en dos décadas, representando un mensaje estratégico de presencia y superioridad tecnológica.

Este submarino está equipado con tecnología avanzada en propulsión, sensores y sistemas de combate, reforzando la capacidad de disuasión de Estados Unidos frente a China y Rusia.

El USS Idaho es el vigésimo sexto submarino de la clase Virginia y el octavo del Block IV, diseñado para aumentar la disponibilidad operativa y reducir el mantenimiento.

La US Navy ha incorporado a su flota el USS Idaho (SSN-799), un submarino nuclear de última generación de la clase Virginia, tras una ceremonia en Connecticut.

La Armada de Estados Unidos ha incorporado oficialmente a su flota el submarino de ataque rápido USS Idaho (SSN-799), tras una ceremonia celebrada el 25 de abril en la base naval de Groton, Connecticut.

El acto culmina años de construcción, pruebas y certificaciones, y refuerza la fuerza submarina estadounidense con uno de sus sumergibles más avanzados. La nueva unidad recoge ese legado e incorpora tecnologías de vanguardia en propulsión, sensores y sistemas de combate, reforzando su capacidad para afrontar los desafíos del siglo XXI.

El USS Idaho es el vigésimo sexto submarino de la clase Virginia y el octavo correspondiente al Block IV, una variante diseñada para reducir los periodos de mantenimiento y aumentar la disponibilidad operativa.

Se trata del quinto buque de la US Navy en portar el nombre Idaho, en homenaje al estado homónimo. Su predecesor más destacado fue el acorazado USS Idaho (BB-42), comisionado en 1919 y con siete estrellas de combate durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las campañas de Iwo Jima y Okinawa.

Con su incorporación, la US Navy mantiene el ritmo sostenido de entregas del programa, tras haber recibido en 2025 el USS Massachusetts (SSN-798), también perteneciente al Bloque IV.

Última generación

El USS Idaho, desarrollado en colaboración entre General Dynamics Electric Boat y HII Newport News Shipbuilding, fue bautizado el 16 de marzo de 2024 por su madrina, Teresa Stackley, en una ceremonia en la que se utilizó una botella con agua procedente del propio estado de Idaho.

El sumergible desplaza unas 7.800 toneladas, mide 115 metros de eslora (377 pies) y puede navegar a más de 25 nudos a profundidades superiores a los 240 metros. Está integrado en la clase Virginia, columna vertebral actual de la fuerza submarina estadounidense.

Los submarinos de la clase Virginia están diseñados para guerra antisubmarina. US Navy

Hung Cao, secretario interino de la Marina durante la ceremonia, definió al buque como “8.000 toneladas de puro poder estadounidense” y subrayó que su incorporación “marca la entrada en la flota de un buque de guerra plenamente preparado para defender los intereses nacionales en todo el mundo”.

"Somos una nación marítima, con costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Nuestro comercio depende de líneas de comunicación marítimas seguras", afirmó Cao.

"La directriz del presidente Trump para nuestras Fuerzas Armadas es clara: lograr la paz a través de la fuerza. El USS Idaho se incorpora a la flota listo para responder a esa llamada, en cualquier océano y en cualquier momento".

China y Rusia

Los submarinos de la clase Virginia están diseñados para guerra antisubmarina, ataque a tierra con misiles de crucero, inteligencia, operaciones especiales y vigilancia en zonas disputadas. Su discreción acústica, sensores avanzados y reactor nuclear de larga duración los convierten en una de las plataformas más valiosas de Washington en la competición naval con China y Rusia.

La entrega del USS Idaho se produce además en un momento de presión industrial para la base naval estadounidense, que busca acelerar la producción de submarinos tanto para cubrir sus propias necesidades como para sostener compromisos estratégicos como el acuerdo AUKUS.

Durante el acto también se recordó la estrecha relación de Idaho con el desarrollo del programa nuclear naval de Estados Unidos. En ese estado se desarrollaron trabajos clave para el reactor del USS Nautilus (SSN-571), primer submarino nuclear de la historia.

El almirante William Houston destacó que más del 40% de los grandes combatientes navales estadounidenses son hoy de propulsión nuclear, lo que otorga a la Armada “una ventaja asimétrica”.

Mensaje estratégico

El presidente de Electric Boat, Mark Rayha, afirmó que el USS Idaho superó las pruebas iniciales de mar más rápido que cualquier otro submarino construido dentro del programa Virginia en más de dos décadas.

Con esta incorporación, la Marina de Estados Unidos refuerza una capacidad considerada crítica para mantener la superioridad submarina occidental. En un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias, cada nueva unidad de la clase Virginia representa no solo un activo militar, sino también un mensaje estratégico de presencia, disuasión y capacidad tecnológica