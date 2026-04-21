La OTAN reivindica la no proliferación de armas nucleares y acusa a Rusia de actuar de forma "irresponsable"

Los aliados de la OTAN insisten en rechazar cualquier intento de deslegitimar la contención nuclear y apoyar el proceso de eliminación de armas nucleares según el tratado.

La Alianza defiende que la función de sus capacidades nucleares es preservar la paz y evitar la agresión, reiterando su compromiso con el tratado y la contención nuclear.

Acusa a Rusia de violar compromisos en control de armas y de usar una retórica nuclear amenazante, mientras que señala la falta de transparencia de China en la expansión de su arsenal.

La OTAN destaca la importancia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares como pilar para la seguridad global y el control de armamento.

La OTAN ha reivindicado este martes la importancia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que "sirve a los intereses en materia de seguridad de los Estados miembro y ha logrado frenar la propagación del uso de este tipo de armamento", y ha acusado a países como Rusia y China de actuar de forma "irresponsable".

"El deterioro actual del ambiente de seguridad supone un desafío relevante para el tratado a medida que la crisis de proliferación se profundiza y aumenta", ha indicado la Alianza en un comunicado con motivo de la 11ª Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, en el que ha manifestado que este tratado es "esencial para la arquitectura del desarme a nivel global".

En este sentido, la OTAN ha acusado a Rusia de "violar sus compromisos vitales en cuestión de control de armas" y de hacer uso de una "retórica nuclear amenazante". Asimismo, ha apuntado a que China "sigue expandiendo rápidamente y diversificando su arsenal nuclear sin transparencia".

"Los dos países han reforzado sus lazos con Estados que buscan la proliferación de armamento nuclear y que socavan el control de armas internacional. Los aliados piden a Estados Unidos buscar una estabilidad estratégica multilateral", recoge el texto, que subraya que "mientras existan este tipo de armas, la OTAN seguirá siendo una alianza nuclear".

"El objetivo fundamental de las capacidades nucleares de la OTAN es preservar la paz, evitar la coacción y detener la agresión. Los aliados siempre se han adherido a sus obligaciones bajo el tratado y siguen haciéndolo. Los compromisos de la alianza para evitar la proliferación se han convertido en algo crucial y en uno de los principales objetivos del tratado", señala el comunicado.

North Atlantic Council statement on the occasion of the 11th review conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons



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En este contexto, los aliados reiteran su rechazo a "cualquier intento que busque deslegitimar la contención nuclear" y enfatizan que el pacto no altera "las obligaciones legales de los países respecto a estos armamentos".

"Estamos resueltos a contribuir, a preservar y poner del todo en marcha los puntos que recoge el tratado", añade el comunicado.

"Los aliados siguen apoyando todos los objetivos del tratado, incluido el artículo VI, con vistas a un proceso de verificación de eliminación de armas nucleares basado en el principio de una seguridad inalterada para todos", recalca la OTAN.