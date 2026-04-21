España refuerza su interoperabilidad en África con el ejercicio ‘Flintlock 26’, liderado por EEUU

La participación española incluye también a la Guardia Civil y destaca la coordinación de capacidades sanitarias y tácticas, reforzando la preparación y la cooperación con aliados estratégicos.

Las fuerzas españolas desarrollan actividades tácticas y marítimas, incluyendo tiro de combate, combate en espacios cerrados y procedimientos de abordaje, con apoyo del buque de acción marítima Furor.

El ejercicio reúne a 860 militares de 23 países para mejorar la interoperabilidad, la cooperación táctica y la respuesta conjunta frente a amenazas como el terrorismo y el crimen organizado en el Sahel y el golfo de Guinea.

España participa en Flintlock 26, el principal ejercicio anual de fuerzas especiales en África, liderado por Estados Unidos y celebrado en Costa de Marfil y Libia.

El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) coordina la participación española en Flintlock 26, el principal ejercicio anual de adiestramiento de fuerzas especiales en África. La edición de este año se desarrolla en Costa de Marfil y, por primera vez, en Libia.

En esta edición, unidades procedentes de España se integran junto a contingentes aliados en un escenario orientado a reforzar la interoperabilidad, la cooperación táctica y la capacidad de respuesta conjunta en entornos de alta exigencia operativa.

El ejercicio, que reúne a 860 militares de 23 países, está liderado por el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en África y tiene como objetivo perfeccionar procedimientos conjuntos frente a amenazas como el terrorismo y el crimen organizado, especialmente en regiones sensibles como el Sahel y el golfo de Guinea.

Fuerzas especiales de Mauritania durante el asalto al BAM "Furor" en el ejercicio Flintlock 26. @USSOCAF

La contribución nacional se desarrolla principalmente en Costa de Marfil, donde los militares españoles ejecutan sesiones centradas en capacidades tácticas clave. Entre ellas figuran ejercicios de tiro de combate, tiro de precisión, Combate en Espacios Cerrados (CQB) y procedimientos marítimos de visita y registro en ambiente no cooperativo.

Para estas actividades navales se ha contado con el apoyo del Buque de Acción Marítima Furor, actualmente desplegado en el golfo de Guinea en el marco de las Presencias Marítimas Coordinadas de la Unión Europea.

Multiple distances. Multiple positions. Multinational pairs.



Special operations forces conducted sniper training during #Flintlock26, reinforcing shared fundamentals across partners: position, wind call, trigger control, and follow-through.



Precision fires capability remains a… pic.twitter.com/0eK4zDyBGo — SOCAFRICA (@USSOCAF) April 20, 2026

La integración entre unidades terrestres y navales durante este tipo de adiestramientos resulta clave para ensayar respuestas conjuntas en un área de alto valor estratégico, caracterizada por persistentes desafíos de seguridad marítima como la piratería, el tráfico ilícito y otras amenazas híbridas.

Este enfoque combinado refuerza la capacidad de actuación coordinada y mejora la eficacia operativa en escenarios complejos.

Sanidad operativa

De forma paralela, la célula de estabilización integrada en el ROLE 2 del ejercicio ha desarrollado prácticas de evacuación sanitaria por vía marítima. Estas maniobras permiten adiestrar los procedimientos de asistencia médica, estabilización y traslado de personal en zona de operaciones.

La coordinación entre capacidades tácticas y sanitarias constituye uno de los elementos más valorados en este tipo de ejercicios, donde la rapidez en la atención y extracción de heridos resulta determinante para la eficacia de las misiones.

El intercambio de tácticas, técnicas y procedimientos permite elevar el nivel de preparación de los países participantes y mejorar la capacidad de actuación combinada ante crisis regionales.

Seguridad cooperativa

La presencia española en esta edición evidencia el compromiso de las Fuerzas Armadas Españolas con el adiestramiento conjunto y combinado, así como con el fortalecimiento de la relación con aliados estratégicos.

Además de unidades de los Ejércitos y la Armada, la aportación nacional incorpora capacidades de la Guardia Civil, reflejando un enfoque integral en los ámbitos táctico, logístico y de apoyo.

Con su participación en Flintlock 26, España refuerza su perfil como socio fiable en operaciones especiales y mantiene su implicación en la estabilidad de áreas prioritarias para la seguridad euroatlántica.