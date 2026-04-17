Rusia anuncia nuevos clientes para el Su-57 tras incendiarse las instalaciones donde se fabrica el avión de combate

Este incidente podría afectar la producción y entrega tanto de nuevos pedidos internacionales como de unidades para las Fuerzas Aeroespaciales Rusas.

Recientemente, un incendio en la planta de Komsomolsk del Amur ha dañado el taller encargado de producir componentes críticos de polímero compuesto para el Su-57.

El Su-57 destaca por su autonomía operativa superior a 3.500 km y su capacidad para transportar misiles de largo alcance, compitiendo con cazas como el F-35 y el J-20.

Rusia ha anunciado que varios países han firmado contratos para adquirir su caza de quinta generación Su-57, aunque no ha revelado sus identidades.

Rusia ha confirmado la expansión de la cartera de clientes del Su-57, su caza más avanzado. Según ha informado Rosoboronexport, el consorcio estatal encargado de las exportaciones de defensa, varios países han formalizado ya contratos para la adquisición de este avión de combate de quinta generación.

Aunque la identidad de los compradores no se ha revelado, la compañía ha asegurado que el interés por la aeronave está creciendo de forma constante y que la lista de socios internacionales que operarán el avión continuará expandiéndose de manera ininterrumpida.

Este anuncio precede a la presentación del caza en la exposición internacional de armamento Defense Services Asia, que tendrá lugar en Kuala Lumpur, Malasia, del 20 al 23 de abril próximos.

Actualmente, el Su-57 es uno de los cinco cazas de quinta generación en servicio a nivel mundial, compitiendo directamente con modelos como el F-35 estadounidense o los J-20 y J-35 chinos.

Entre sus principales atractivos para los potenciales clientes destacan su capacidad para transportar una gran variedad de misiles de largo alcance en sus bahías internas y su autonomía operativa superior a los 3.500 kilómetros, duplicando el alcance de plataformas como el F-22 de EEUU.

El mapa de expansión comercial del caza ruso comenzó en Argelia, país que ya ha incorporado las primeras unidades a su Fuerza Aérea tras confirmarse el inicio de sus operaciones a prinicipios de 2026.

Por otro lado, en India, las negociaciones para una producción bajo licencia se encuentran en una etapa técnica avanzada. Moscú ha ofrecido a Nueva Delhi un acceso sin precedentes al código fuente del avión, lo que facilitaría un desarrollo conjunto de tecnologías críticas y otorgaría a la industria india la propiedad de sistemas clave.

Sukhoi Su-57 Sukhoi Omicrono

Asimismo, semanas atrás, el Ministerio de Industria y Comercio ruso confirmó contratos en Oriente Medio, situando a Irán como el cliente más probable tras sus recientes adquisiciones de helicópteros Mi-28 y cazas Su-35.

Además, la estrecha cooperación militar con Corea del Norte, que hasta ha aportado tropas para combatir en Ucrania, ha abierto la posibilidad de que Pyongyang también acceda a esta tecnología, especialmente después de que trascendiera que funcionarios norcoreanos realizaron inspecciones técnicas en las plantas de producción del avión.

Incendio y riesgos operativos

Sin embargo, la capacidad de producción del Su-57 ha sufrido un revés tras un incendio ocurrido, entre el 11 y el 12 de abril, en la planta de aviación Gagarin, en Komsomolsk del Amur, en la parte oriental de Rusia. El fuego ha afectado gravemente al taller número 46, provocando el colapso de parte del techo, según revelan las imágenes satelitales disponibles.

Esta sección de la fábrica es estratégica y sumamente difícil de sustituir a corto plazo, ya que se encarga exclusivamente de la producción de piezas de polímero compuesto, esenciales para las propiedades furtivas que definen a un caza de quinta generación.

Sukhoi Su-57 Sykhoi Omicrono

En dicho taller se fabrican, además, alrededor de 300 componentes críticos, incluyendo piezas de gran tamaño como paneles de alerones, tomas de aire, flaperones, secciones del piso y puntas de las alas.

El daño en estas instalaciones abre un interrogante sobre si se podrá seguir adelante con el ritmo de entregas previsto para 2026, ya que la interrupción en el suministro de estos materiales especializados podría frenar la cadena de montaje tanto de los nuevos pedidos internacionales como de las unidades destinadas a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas.

Dado que la planta de Komsomolsk del Amur también produce el caza Su-35S, el impacto del siniestro podría extenderse de forma transversal a otros programas de aviación de combate de primera línea.

La reconstrucción de un taller de alta tecnología especializado en polímeros representa un desafío técnico mayor que no se soluciona con reparaciones de albañilería convencional, lo que obligaría a Rusia a buscar alternativas de fabricación para evitar un cuello de botella logístico.