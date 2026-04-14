El submarino español ‘Galerna’ se integra por primera vez en la operación ‘Noble Shield’ de la OTAN en el Mediterráneo

El submarino, con más de 30 años de servicio y sucesivas modernizaciones, mantiene capacidades tácticas avanzadas para misiones de inteligencia y operaciones especiales.

Este despliegue demuestra el compromiso continuado de España con las misiones de la OTAN y refuerza su papel como aliado en el flanco sur de la Alianza.

El 'Galerna' operará durante un mes en tareas de vigilancia, control del tráfico marítimo y disuasión de amenazas en una zona estratégica para Europa.

El submarino español 'Galerna' participa por primera vez en la operación 'Noble Shield' de la OTAN en el Mediterráneo.

El submarino Galerna ha iniciado su despliegue operativo en el marco de la misión aliada Noble Shield, marcando un nuevo hito en la contribución de España a la seguridad colectiva en el Mediterráneo. La unidad zarpó desde su base en la Flotilla de Submarinos, situada en Cartagena.

Se trata de la primera participación del ‘Galerna’ en esta operación y la segunda ocasión en la que un submarino español se incorpora a ‘Noble Shield’, tras el reciente despliegue del Isaac Peral el pasado mes de marzo. Este relevo evidencia la continuidad del compromiso español con las misiones permanentes de la Alianza.

Durante aproximadamente un mes, el ‘Galerna’ operará integrado en el dispositivo naval de la OTAN, centrado en la vigilancia, control del tráfico marítimo y disuasiónde amenazas en una de las áreas estratégicas clave para la seguridad europea.

Fuentes de Defensa subrayan que la presencia de submarinos en este tipo de operaciones aporta un valor diferencial por su capacidad de operar de forma discreta, recopilar inteligencia y reforzar la conciencia situacional en el entorno marítimo.

El ‘Galerna’ (S-71), uno de los veteranos de la clase Agosta, acumula más de tres décadas de servicio en la Armada y sigue siendo una plataforma plenamente operativa. Con un desplazamiento cercano a 1.500 toneladas en inmersión y unos 67 metros de eslora, está dotado de una tripulación de alrededor de 60 efectivos.

Miembros de la dotación del submarino "Galerna" Emad

Diseñado para misiones exigentes, el submarino mantiene capacidades en guerra antisubmarina y antisuperficie, así como en inteligencia y operaciones especiales. Pese a su antigüedad, las sucesivas modernizaciones acometidas le han permitido conservar su relevancia táctica, especialmente en entornos complejos y despliegues multinacionales.

La dotación del ‘Galerna’ ha seguido un exigente programa de adiestramiento previo al despliegue, orientado a garantizar la máxima eficacia en operaciones combinadas con otras unidades aliadas. Este tipo de misiones exige altos niveles de interoperabilidad, coordinación táctica y capacidad de respuesta inmediata.

Seguridad en el Mediterráneo

La operación ‘Noble Shield’ se enmarca dentro de las actividades permanentes de la OTAN para prevenir conflictos, proteger las rutas marítimas y garantizar la libertad de navegación. Su éxito se basa en la presencia continua de fuerzas aliadas capaces de actuar con rapidez ante cualquier incidente.

Con este despliegue, España refuerza su papel como aliado fiable en el flanco sur de la OTAN y consolida su contribución a la estabilidad de un entorno geoestratégico especialmente sensible.