EEUU y Filipinas inician el ejercicio ‘Balikatan’ con 17.000 militares en medio de la creciente tensión con China

Japón, Francia y Canadá se suman con nuevos roles, mientras que las actividades cívico-humanitarias beneficiarán a comunidades filipinas y reforzarán la respuesta ante desastres.

El programa incluye simulaciones de combate, defensa antimisiles, maniobras marítimas y ejercicios en ámbitos aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético.

Las maniobras coinciden con el 75º aniversario del Tratado de Defensa Mutua y buscan disuadir a China en el disputado Mar de China Meridional.

EEUU y Filipinas inician el ejercicio militar Balikatan 2026 con la participación de más de 17.000 efectivos de siete países y observadores de otras 17 naciones.

En un momento de máxima volatilidad geopolítica en Asia, el Ejército de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Filipinas inaugurarán los ejercicios Balikatan 2026, una de las mayores demostraciones de fuerza militar y cohesión aliada de las últimas décadas.

Más de 17.000 efectivos de Filipinas, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, Francia y Nueva Zelanda participarán en operaciones conjuntas del 20 de abril al 8 de mayo, con observadores de otras 17 naciones que refuerzan su carácter multinacional.

Las maniobras Balikatan —"hombro con hombro" en tagalo—, arrancan con una dimensión histórica al coincidir con el 75º aniversario del Tratado de Defensa Mutua entre EEUU y Filipinas, mientras buscan disuadir las ambiciones expansionistas de Pekín en el disputado Mar de China Meridional.

Bajo la sombra de la creciente presencia militar china en el Indo-Pacífico, el programa incluye simulaciones de combate realista, ejercicios de defensa antimisiles y maniobras marítimas en zonas de alto valor estratégico.

En esta edición de Balikatan 2026 se desplegará adiestramiento avanzado en ámbitos aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético, priorizando operaciones integradas de alta intensidad. Las Fuerzas Armadas de Filipinas (FAP) y EEUU crearán fuerzas de tarea conjunta paralelas para optimizar el mando y control en escenarios complejos, según fuentes oficiales.

Aeronaves durante el ejercicio conjunto Balikatan del 2023 Fuerza Aérea Filipina

Ejercicios de campo por todo el archipiélago culminarán en eventos clave, ensayando seguridad marítima, defensa costera e integración de fuegos combinados.

Destacará el sostenimiento marítimo dinámico, con descargas barco-tierra. Ya ensayado en Puerto Cagayán de Oro —transportando suministros a Luzón—, este proceso apoyará todo el ejercicio.

Buques de cuatro naciones realizarán un ejercicio multilateral en la costa oeste filipina: aterrizajes en cubierta, artillería real, guerra antisubmarina y rescates.

En paralelo, actividades cívico-humanitarias en cinco localidades incluirán ingeniería, construcciones y salud comunitaria, beneficiando a filipinos y reforzando respuestas a desastres en este archipiélago propenso a tifones.

Infantes de Marina y guardacostas filipinos durante el ejercicio Balikatan 2025.

El teniente general de los Marines de EEUU, Christian Wortman, comandante de la I Fuerza de Marines Expedicionaria, las definió como “una poderosa demostración de nuestro compromiso férreo con esa alianza”, que fortalece capacidades compartidas y confianza regional.

Por su parte, el general de división filipino Francisco F. Lorenzo Jr., del Mando de Educación y Adiestramiento, las presentó como “la encarnación del compromiso de nuestra nación con una postura de defensa fuerte y creíble”, esencial para modernizar las Fuerzas Armadas filipinas y enfrentar desafíos “juntos” con aliados históricos y nuevos socios.

Nuevos aliados

Japón destaca con pruebas balísticas, lanzando misiles en aguas al noroeste de Filipinas, mientras Francia y Canadá se incorporan tras recientes pactos de defensa con Manila. Esta coalición subraya que la estabilidad del Indo-Pacífico es ya una prioridad global.

Para Manila, Balikatan acelera la transformación hacia una defensa exterior robusta, impulsada por las disputas territoriales con China en archipiélagos clave. Washington respalda esta evolución como pilar de su estrategia en el Pacífico.