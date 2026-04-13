La gallega FFT crea un sistema de gestión autónomo para el Ejército: desde un botiquín a un arsenal repleto de munición

FFT ya ha demostrado Medship en buques de la Guardia Civil y la Armada, permitiendo el control centralizado y la emisión automática de pedidos cuando disminuyen los stocks.

El sistema es modular y adaptable a la gestión de otros recursos, como munición o repuestos, e incluye inteligencia artificial para mantenimiento predictivo y anticipación de necesidades.

Medship utiliza sensores RFID y tarjetas personalizadas para controlar en tiempo real los stocks, caducidades y accesos a los botiquines sin necesidad de papel ni códigos de barras.

La empresa gallega FFT ha desarrollado Medship, un sistema autónomo para gestionar medicamentos y materiales en las Fuerzas Armadas.

A lo largo de las jornadas BACSI, celebradas a mediados del pasado marzo, no sólo el Ejército del Aire y del Espacio dio a conocer los proyectos en los que trabaja para dotar a sus bases aéreas de las tecnologías necesarias para hacer frente a los desafíos de este siglo sino que también numerosas empresas españolas dieron a conocer sus últimos desarrollos con los que pretenden colaborar en esa transformación.

Una de esas compañías fue la gallega FFT, que aprovechó su presencia en Albacete para exhibir ante la fuerza aérea española su botiquín inteligente, denominado Medship, al que destaca como una solución idónea para que las Fuerzas Armadas puedan llevar un control preciso de las medicinas de los que se disponen, por ejemplo, en despliegues internacionales.

"Es un sistema capaz de controlar, en tiempo real, los medicamentos tanto en cuanto a los stocks como las caducidades, como quién accede al sistema para abrir y quitar elementos", explica a EL ESPAÑOL el director de FFT, Juan Lago. "Funciona sin papel, es autónomo y de manera centralizada".

El desarrollo de FFT permite identificar -mediante el uso de tarjetas personalizadas- a la persona que retira determinado fármaco y también el momento en qué el mismo es devuelto al botiquín.

"No requiere que nadie haga una lectura (del producto) con código de barra ni que se introduzca ningún valor a través de un teclado", destaca Lago. Esto se debe a que Medship emplea una combinación "muy especial" de sensores RFID, es decir, de identificación por radiofrecuencia.

"Lo hemos configurado de tal forma que la lectura es perfecta, tenemos una incertidumbre mínima. Controlamos el caos", asegura Lago.

Dado que el negocio de FFT, oriunda de Vigo (Pontevedra), siempre ha estado vinculado al sector marítimo, no es de extrañar que el Medship esté pensado para la gestión de los medicamentos en las embarcaciones de una flota naval, como pueden ser los buques de la Armada o de la Guardia Civil.

Juan Lago, director de FFT

De hecho, la empresa ya ha demostrado las capacidades de su tecnología tanto a la fuerza naval como a la Benemérita. "Lo hemos presentado en la Guardia Civil, a bordo del buque Duque de Ahumada, en un entorno operativo real una en Cádiz y también en el cuartel general de la Armada, con los soldados de Farmacia", afirma Lago.

En caso de que la Armada optase por adoptar el Medship, toda la información sobre los medicamentos con los que cuenta la dotación de sus embarcaciones estaría disponible en línea y centralizada. "Además, cuando cae el stock por el consumo, el propio sistema emite un pedido de compra", subraya Lago.

Más que un botiquín

No obstante, desde FFT destacan que las posibilidades de su Medship van mucho más allá que un gestor de medicamentos. "Podría ser cualquier otra cosa, ya sea un baúl, un almacén o hasta un hangar. Por eso nos gusta hablar de sistema de gestión", asegura Lago.

De igual manera, la tecnología desarrollada por la compañía gallega es modular. En este sentido, gracias a un módulo estadístico, señala Lago, se podría establecer causalidades de determinados comportamientos de consumo.

"Imagínate que se consume mucha munición en un cuartel y no en otro, o que se consume mucho antibiótico en un cuartel y no en otro. De pronto nos encontramos con que dicho cuartel tiene la temperatura muy baja y que la gente se acatarra por ese motivo. Se pueden correlacionar los medicamentos o material que se están consumiendo con una causa", explica el director de FFT.

Esto mismo, afirma Lago, podría hacer con una falla recurrente que afecta, por ejemplo, a los motores de los cazas del Ejército del Aire o a los vehículos de combate del Ejército de Tierra.

Asimismo, el sistema puede disponer de un módulo de inteligencia artificial que permita adelantarse a alguna problemática futura. "Se trata de prevenir un evento que puedes evitar", sostiene Lago.

"Por llevarlo de nuevo al caso médico, al hacer un análisis de diferentes fuentes, el sistema predice que habrá una epidemia de gripe en octubre, entonces ya calcula contar con un mayor stock de antigripales de cara a ese mes", explica.

Así, es posible realizar un mantenimiento predictivo de los diferentes equipos, destaca Lago. "Antes de que tú sepas de que vas a consumir determinado componente, lo vas a estar recibiendo gracias a la orden de compra automática".