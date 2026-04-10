El plan de Trump para 'castigar' a España y la OTAN choca con Rota y Morón: "No puede cerrar estas bases, son españolas"

El Gobierno español afirma que la decisión de restringir el uso de las bases responde a la legalidad internacional y que no se plantea la salida de tropas estadounidenses.

Expertos consideran poco probable que EEUU abandone Rota o Morón, dado su valor logístico y las inversiones recientes en dichas instalaciones.

España alberga dos bases militares estadounidenses, Rota y Morón, cuya titularidad es española y cuya importancia estratégica es clave para EEUU y la OTAN.

Donald Trump estudia retirar tropas de países de la OTAN, como España y Alemania, por su falta de apoyo a la ofensiva contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones a la Casa Blanca para preparar una 'lista negra' de países miembros de la OTAN a los que "castigar" por haberse negado a apoyar su ofensiva conjunta con Israel contra Irán.

Según publica el Wall Street Journal, la represalia consistiría en la retirada de tropas estadounidenses de los países considerados de "poca ayuda" –unhelpful"– para trasladarlos a otros "más colaborativos".

Esto permitiría a Trump mostrar su descontento con gobiernos concretos sin retirarse por completo de la Alianza Atlántica, una medida drástica que probablemente le llevaría a enfrentarse con el Congreso de EEUU.

El plan se ha dado a conocer en el contexto de la visita del Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, a quien Trump ha transmitido su "enfado y frustración" tras no lograr que ningún estado miembro de la OTAN se sumase a la operación Furia Épica.

Según Rutte, el presidente estadounidense está "claramente decepcionado" con algunos aliados europeos. "Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!", ha dicho Rutte, frecuentemente criticado por su exceso de complacencia con Trump.

Además, según adelantaba Der Spiegel, el Secretario General habría regresado a Europa con instrucciones claras para cada país sobre su contribución para una misión naval que garantice la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

Aunque no los mencionó directamente, España, Francia e Italia agraviaron al mandatario por impedir a aviones de EEUU o Israel implicados en la operación con Irán usar las bases militares en su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Reuters

Otros países como Alemania o Reino Unido se han mostrado más flexibles, pero no han escapado de su cólera. Trump ha deplorado las reticencias del primer ministro británico, Keir Starmer, y las críticas del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier.

Por otra parte, los estados considerados como "más colaborativos" serían Polonia, Rumanía, Lituania y Grecia. Los países del Este tienden a invertir un mayor porcentaje de su PIB en defensa que los de Europa Occidental, una reclamación del estadounidense.

Sin embargo, mover miles de tropas –en su primer mandato, Trump ya retiró 12.000 soldados de Alemania– a países fronterizos con Rusia podría acentuar las tensiones con el Kremlin.

Finalmente, el plan incluiría el "cierre" de una base estadounidense en "al menos uno" de los aliados europeos en la 'lista negra'. Según el Wall Street Journal, los dos países considerados para la represalia serían Alemania o España.

"Una salida posible, no probable"

Nuestro país alberga dos bases con presencia estadounidense: la aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y la naval de Rota (Cádiz). La joya estratégica es Rota, donde se concentran unos 3.000 militares norteamericanos.

Por el contrario, apenas hay 150 destinados en Morón, pese a que esta última tiene capacidad para acoger a más de 2.000 efectivos en tránsito.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, el almirante (R) Juan Rodríguez Garat señala que "Trump no puede irse de la OTAN porque el Congreso norteamericano no se lo va a permitir, pero de las bases de Rota y Morón sí que puede marcharse cuando quiera".

Reconoce que "la salida de los norteamericanos de las bases es una medida posible", pero cree que "es muy poco probable". El presidente de EEUU "tendrá consejeros que le asesoren. A Trump no hay que hacerle mucho caso”.

En cualquier caso, Estados Unidos no puede "cerrar" las bases de Rota y Morón, porque son bases españolas. La soberanía final y titularidad de ambas corresponden a España. La retirada de tropas estadounidenses solo le afectaría económicamente.

"Las bases son una muestra de buena voluntad del gobierno español ante un gobierno norteamericano que las necesita. Y son un poco en compensación por la presencia norteamericana en Europa en el seno de la OTAN que nos defiende. Que nos hace sentir más seguros", explica el almirante.

A su entender, "España perdería el dinero que los norteamericanos invierten en las bases". Pero EEUU podría trasladar su personal desde Morón a cualquier otro lugar. "Es una base aérea y bases aéreas hay en muchos sitios”, asegura Garat.

En cambio, "la base de Rota es muy importante para las Fuerzas Armadas norteamericanas, porque es una base logística, no una base operativa. Ahora mismo tienen cinco, y próximamente seis destructores, cuyo mantenimiento corre a cargo de la industria local, lo que resulta mucho más barato para Trump que mantenerlos en Estados Unidos".

Y subraya algo importantísimo desde un punto de vista estratégico-militar: "Es la única instalación en Europa que cuenta con un puerto y un aeropuerto dentro del mismo recinto".

Además, Rota cuenta con una ubicación privilegiada, ya que se encuentra cerca del Estrecho de Gibraltar. De hecho, la defensa estadounidense la conoce como 'La puerta del Mediterráneo'.

De la misma opinión es el general de brigada en la reserva Miguel Ángel Ballesteros, experto en geopolítica y estrategia de seguridad, que aseguraba a EL ESPAÑOL que, pese a las tensiones políticas, no hay razones para temer por las bases: "EEUU no se va a dar un tiro en el pie".

Militares españoles en la Base Naval de Rota Courtney Pollock / US Navy

"Aunque el uso de las bases y los destructores en Rota se rige por acuerdos bilaterales y no por la OTAN, Estados Unidos está invirtiendo ahora en esas instalaciones. Si alguien planea irse, no reforma la casa. Cambiar Rota o Morón por otras ubicaciones no creo que les interese".

En este sentido, señala que "España cumple con la OTAN en despliegues y compromisos. Las Fuerzas Armadas cooperan de forma constante con EEUU, especialmente la Armada. El nivel de interoperabilidad, adiestramiento y tecnología compartida es alto. Más allá de presupuestos, España es un aliado leal y comprometido", puntualiza.

Eso sí, concluye que, "por otro lado, sería bueno entenderse diplomáticamente con la Casa Blanca ya que la seguridad de Europa sigue basándose en el esfuerzo militar que EEUU realiza en nuestro continente".

Pactos de Madrid

Desde hace 72 años las fuerzas armadas de Estados Unidos están presentes en nuestro país, en las bases militares de Rota y Morón. Lo están gracias a los Pactos de Madrid de 1953, que establecieron la citada presencia en suelo español.

Unas instalaciones de suma importancia para la estrategia naval de Estados Unidos que conforman su puerta al mar Mediterráneo.

El acuerdo ha sido sucesivamente reformulado, la última vez con el Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 y posteriores actualizaciones.

Este convenio permite el despliegue de material bélico y personal estadounidense, haciendo de Rota, por ejemplo, una pieza clave del sistema antimisiles de la OTAN y un puerto estratégico para la proyección de fuerza en el Atlántico. No solo para Estados Unidos, sino para toda la OTAN. Y ahí está el quid de la cuestión.

Las bases son españolas, son un enclave estratégico para la Alianza.

Y tal y como reconoce el citado Convenio, se trata de un acuerdo bilateral, de "cooperación mutua" en materia de defensa y seguridad, firmado por ambos países, en virtud de que "ambos forman parte del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)", tal y como figura en el preámbulo del Convenio.

Desde el Gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró este lunes que "ni Estados Unidos ni España se plantean en estos momentos la salida estadounidense de las bases de Rota y Morón".

Albares volvió a defender, en línea con otros miembros del Ejecutivo como la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la decisión de no permitir a Estados Unidos el uso de las dos bases de uso conjunto en suelo español en su operación militar contra Irán responde estrictamente al marco legal vigente: este uso "tiene que ser siempre conforme a la Carta de Naciones Unidas", algo que, subrayó, no se ha cumplido en esta acción "unilateral".