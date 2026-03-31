Indra y Obuu Tech firman un acuerdo para el uso de la IA en aplicaciones logísticas y de ingeniería en defensa

Obuu Tech se especializa en herramientas digitales para sectores como defensa, transporte y energía, utilizando inteligencia artificial para mejorar el mantenimiento, la detección de fallos y la toma de decisiones.

La colaboración refuerza la posición de la industria tecnológica española en sectores estratégicos y busca crear soluciones eficientes, escalables y alineadas con las necesidades internacionales.

Obuu aportará su experiencia en inteligencia artificial y optimización logística para potenciar la plataforma IndraMind, base de los nuevos modelos desarrollados por ambas compañías.

Indra y la startup española Obuu Tech han firmado un acuerdo para desarrollar soluciones digitales avanzadas en logística, mantenimiento e ingeniería aplicadas a la defensa.

Indra Group y la pyme española Obuu colaborarán en el impulso del desarrollo conjunto de soluciones digitales avanzadas en ámbitos como la optimización logística, el mantenimiento y el apoyo al ciclo de vida (MRO), la ingeniería avanzada y la inteligencia artificial.

Este acuerdo, en cuyo núcleo se encuentran los sectores de seguridad y defensa, "refuerza la contribución de la industria tecnológica española a las capacidades estratégicas nacionales, así como a su proyección en programas internacionales y europeos", según han explicado en un comunicado.

La colaboración firmada contempla líneas de colaboración en las que Obuu "aportará su experiencia y activos de inteligencia aplicados a la optimización logística para potenciar" las capacidades de la plataforma de inteligencia y operación de IndraMind, que será la base de los nuevos modelos desarrollados.

"Este acuerdo con Obuu Tech refuerza nuestra apuesta por la colaboración con empresas tecnológicas innovadoras y por el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial que aporten valor a los procesos logísticos e industriales", según ha explicado Juan Francisco Gago, director de producto de IndraMind.

"La integración de sus capacidades en nuestra plataforma IndraMind nos permitirá avanzar en soluciones más eficientes, escalables y alineadas con las necesidades de nuestros clientes en sectores estratégicos", ha recogido el mismo directivo.

Por su parte, Francisco Inglés, cofundador de Obuu junto a Nicolás Hornillos y Mario Inglés, ha destacado que "la oportunidad de colaborar con Indra supone un fuerte impulso para nuestra actividad que nos abre nuevas puertas".

"Estamos orgullosos de formar parte de un ecosistema de innovación español cada vez más competitivo, cohesionado y que está demostrando ambición por competir, no solo en Europa, sino globalmente".

Obuu Tech es una startup española con sede en Madrid dedicada al desarrollo de tecnología y software para ayudar a empresas de sectores como defensa, transporte, energía y aeroespacio.

Su trabajo se centra en crear herramientas digitales que "facilitan el mantenimiento y control de equipos, la detección de fallos mediante imágenes, el apoyo a la fabricación avanzada y el diseño y simulación de sistemas complejos, utilizando inteligencia artificial y nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones".

Con este acuerdo, Indra refuerza su apuesta por un modelo de colaboración abierta con empresas tecnológicas innovadoras, integrando capacidades externas de alto valor en su ecosistema industrial y potenciando el desarrollo de soluciones digitales soberanas, escalables y de alto impacto para sus clientes.

Asimismo, ambas compañías suman "unas capacidades altamente complementarias y que contribuyen a potenciar la posición de la industria española en un entorno tecnológico cada vez más exigente y competitivo como es el de la aplicación de herramientas de uso dual basadas en la IA que son ya estratégicas y ofrecen un enorme potencial de crecimiento".