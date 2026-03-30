Robles asegura que España vetó el uso del espacio aéreo a EEUU y califica la guerra contra Irán de “ilegal e injusta”

La prohibición afecta tanto a despegues desde bases españolas como al sobrevuelo de aviones militares procedentes de otros países.

El espacio aéreo español también está cerrado a vuelos militares estadounidenses relacionados con el conflicto con Irán.

España ha vetado el uso de las bases de Rota y Morón por parte de EEUU para operaciones militares contra Irán.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que tanto las bases americanas en España de Rota y Morón como el espacio aéreo español están cerrados para ir a una guerra que ha alegado que es "profundamente ilegal e injusta", haciendo alusión al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Así lo ha reiterado la titular de la cartera de Defensa en unas declaraciones a medios de comunicación, precisando que las fuerzas de seguridad estadounidenses no podrán emplear sus bases militares en España para atacar al país persa.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autorizan la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", subrayó la ministra de Defensa.

"España no va a autorizar en ningún caso ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra con la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta", señaló.

Esta prohibición afecta no solo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia. Este cierre no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales.

La ministra precisó que Estados Unidos solo puede usar las bases para las operaciones previstas en los acuerdos bilaterales.

Planes de vuelo "rechazados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó esta medida el pasado miércoles durante su comparecencia en el Congreso para abordar el conflicto en Oriente Próximo.

"Hemos denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje", dijo, en un anuncio que pasó completamente desapercibido.