MBDA aumentará un 40% la producción de misiles en 2026 e invertirá 5.000 millones en más capacidades industriales

El CEO, Éric Béranger, destaca el papel clave de MBDA para la autonomía estratégica y la defensa de Europa ante nuevas amenazas.

MBDA cerró 2025 con ingresos de 5.800 millones de euros y mantiene una cartera de pedidos por 44.400 millones, reflejando la alta demanda global.

La compañía duplicó su producción entre 2023 y 2025 y prevé contratar a 2.800 nuevos empleados este año.

MBDA aumentará su producción de misiles un 40% en 2026 e invertirá 5.000 millones de euros en capacidades industriales en Europa entre 2026 y 2030.

El fabricante europeo de sistemas de misiles MBDA ha anunciado este jueves un ambicioso plan para incrementar un 40% su producción en 2026 y destinar 5.000 millones de euros a la ampliación de sus capacidades industriales en toda Europa, durante el periodo 2026-2030.

El anuncio ha sido realizado por el CEO de la compañía, Éric Béranger, durante la rueda de prensa anual del grupo, en la que ha destacado el papel cada vez más esencial de la empresa para la defensa del continente y otras partes del planeta. "En el contexto actual, los misiles han emergido como una capacidad crítica", ha subrayado.

Béranger ha señalado que MBDA ha consolidado su posición como proveedor global líder de armamento "avanzado e innovador", gracias a un esfuerzo sostenido por responder al fuerte aumento de la demanda registrado desde 2023.

"La continua y exitosa expansión industrial de MBDA constituye un logro fundamental para la empresa en 2025 y pone de relieve las realidades urgentes a las que nos enfrentamos", afirmó el CEO, recordando que la producción de misiles del grupo se duplicó entre 2023 y finales de 2025.

El ejecutivo también ha resaltado que el nuevo incremento del 40% previsto para 2026 supondrá un refuerzo decisivo en la autonomía estratégica europea.

"MBDA es ahora más esencial que nunca para Europa, actuando como un activo clave para la resiliencia del continente y la defensa colectiva, ofreciendo a nuestras fuerzas armadas los mejores medios para proteger lo que más valoramos: nuestras libertades, nuestro modelo democrático y nuestros valores", ha afirmado Béranger.

La compañía cerró 2025 con unos ingresos de 5.800 millones de euros, impulsados por un fuerte ritmo de entregas y la conclusión de contratos clave con distintos socios europeos e internacionales.

En el mismo ejercicio, la compañía recibió pedidos por valor de 13.200 millones de euros y mantiene una cartera de pedidos pendientes que asciende a 44.400 millones de euros, reflejo del dinamismo del mercado de defensa y de la creciente adopción de tecnologías avanzadas frente a la evolución de las amenazas globales.

El nuevo plan de inversión, que duplica el anunciado el año anterior, permitirá a MBDA aumentar su capacidad industrial en suelo europeo, modernizar centros de producción y reforzar su red de proveedores. Además, el fabricante de misiles prevé la contratación de 2.800 nuevos empleados a lo largo de este año.