Indra y la surcoreana Hanwha sellan una alianza para dotar al Ejército de Tierra de un obús autopropulsado sobre cadenas

El programa, valorado en 4.516 millones de euros, incluye una inversión de 130 millones en capacidades industriales y generará más de 2.500 empleos directos e indirectos.

El acuerdo otorga a Indra y al Ministerio de Defensa la autoridad total de diseño sobre el sistema militar K9, permitiendo su producción y adaptación en España.

Indra y la surcoreana Hanwha han firmado una alianza para desarrollar 128 obuses autopropulsados sobre cadenas para el Ejército de Tierra español.

Indra ha dado el puntapié inicial para el desarrollo de uno de los Programas Especiales de Modernización (PEM) más importantes de los impulsados por el Ministerio de Defensa, no sólo por el valor del contrato (4.516 millones de euros) sino por su complejidad tecnológica, el ATP Cadenas.

Este proyecto busca la incorporación de 128 obuses autopropulsados para el Ejército de Tierra. Para llevar a cabo este programa, la empresa presidida por Ángel Escribano ha sellado este martes un acuerdo de cooperación tecnológico e industrial con la surcoreana Hanwha.

A través de esta alianza, Indra y el Ministerio de Defensa se hacen con la autoridad de diseño del sistema K9, fabricado por la compañía asiática, lo que permitirá su producción en España y también llevar a cabo las modificaciones necesarias para adaptarlo a los requisitos específicos de la fuerza terrestre española.

Precisamente, durante el acto de rúbrica del acuerdo, Escribano ha destacado que "nunca antes se había logrado" que el 100% de la autoridad de diseño de ningún sistema militar extranjero recayera "al 100%" en el departamento de Defensa ni en una empresa española.

"Lo que estamos haciendo es dotar a España de otra pieza clave para su autonomía estratégica", ha destacado el presidente de la tecnológica. A su vez, Escribano ha subrayado "la gran capacidad de Indra para alcanzar sus objetivos", cumpliendo tanto las expectativas como los "exigentes" plazos de entrega.

Asimismo, desde Indra han adelantado que realizarán una inversión de 130 millones de euros en nuevas capacidades industriales para la concreción del proyecto. "Este programa va a generar más de 500 empleos directos y otros 2.000 indirectos", ha detallado Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.