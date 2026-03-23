Airbus compra la empresa británica Ultra Cyber para reforzar las capacidades de ciberseguridad de Reino Unido

La compra fortalece la posición de Airbus en el ámbito de los enlaces de datos aéreos y consolida su red cibernética paneuropea, tras la reciente adquisición de la alemana infodas.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Airbus de convertirse en referente europeo en ciberseguridad, ofreciendo soluciones de alto nivel para gobiernos y aliados de la OTAN.

La integración de Ultra Cyber, con más de 200 empleados, refuerza la cartera cibernética de Airbus y su papel en la protección de infraestructuras nacionales sensibles y sistemas de defensa.

Airbus ha adquirido la empresa británica Ultra Cyber, especializada en soluciones avanzadas de ciberseguridad, para reforzar sus capacidades en el Reino Unido.

Airbus ha firmado un acuerdo con el grupo Cobham Ultra, perteneciente al fondo de inversión Advent, para la adquisición de Ultra Cyber, una empresa especializada en soluciones avanzadas de ciberseguridad con sede en Reino Unido.

Con esta compra, la compañía aeroespacial refuerza significativamente su cartera cibernética integral, sumando las capacidades de Ultra Cyber a las ya existentes en su negocio cibernético en Newport (Gales), según ha afirmado este lunes la empresa a través de un comunicado.

Ultra Cyber cuenta con más de 200 empleados, la mayoría de ellos en su moderno centro de excelencia de Maidenhead, y desarrolla tecnologías críticas que protegen infraestructuras nacionales sensibles y sistemas de defensa.

La integración de esta compañía subraya el compromiso de Airbus con el Reino Unido como uno de sus mercados domésticos fundamentales y con su papel en la protección de la seguridad digital del país.

La operación se enmarca en la estrategia de Airbus para convertirse en un actor multisoberano de referencia en Europa en materia de ciberseguridad. Esta visión pretende garantizar que las naciones europeas, junto con los socios de Five Eyes y de la OTAN, puedan contar con soluciones tecnológicas de primer nivel en las que confían los gobiernos y las instituciones de defensa.

La compañía busca erigirse, así, en un pilar central del futuro "escudo digital" europeo. Mike Schoellhorn, director ejecutivo de Airbus Defence and Space, ha destacado que "esta adquisición da fe del compromiso a largo plazo con el Reino Unido como mercado doméstico fundamental".

Asimismo, Schoellhorn ha subrayado que la combinación de las capacidades de Ultra Cyber con la experiencia de Airbus permitirá actuar como "socio de confianza" del Ministerio de Defensa británico, desarrollando infraestructuras resilientes y soberanas que mantengan a Reino Unido y sus aliados "a la vanguardia en el ámbito cibernético".

La compra también dota a Airbus de una capacidad adicional en el ámbito de los enlaces de datos aéreos, un área de especial relevancia para la protección de la información sensible transmitida entre plataformas terrestres y aéreas.

Esta integración refuerza la competitividad de la empresa en soluciones de seguridad para aviones militares y entornos operativos multidominio.

Desde Cobham Ultra, Shonnel Malani, socio director de Advent y presidente del consejo de Ultra Electronics, ha afirmado que la venta "culmina un periodo de fuerte crecimiento y compromiso con el fortalecimiento de las capacidades soberanas del Reino Unido", en un contexto global marcado por la tensión geopolítica.

Por su parte, Juliette Wilcox, presidenta de Ultra I&C UK Cyber, ha señalado que el acuerdo "marca un nuevo capítulo para Ultra Cyber y representa un paso adelante en la consolidación de la capacidad cibernética británica", destacando que la unión con Airbus permitirá acelerar la innovación y ampliar la oferta de soluciones avanzadas.

Esta operación sucede a la adquisición en 2024 de la alemana infodas, que reforzó el liderazgo de Airbus en ciberseguridad dentro de la Unión Europea. Con empleados ya distribuidos en Reino Unido, Francia, Alemania, España y Finlandia, la empresa avanza en la creación de una red cibernética verdaderamente paneuropea.