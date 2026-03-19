El futuro de las bases aéreas de España se decide en Albacete: "El objetivo es que sean más operativas, seguras y eficientes"

Albacete se consolida como referencia internacional en innovación en defensa, al acoger eventos clave de la OTAN y la Agencia Europea de Defensa.

Las jornadas BACSI reúnen a empresas, universidades y organismos internacionales para probar tecnologías como redes 5G, impresión 3D y soluciones energéticas avanzadas.

El proyecto BACSI busca crear bases más operativas, seguras y eficientes, impulsando la digitalización, la sostenibilidad y la innovación en defensa.

El Ejército del Aire y del Espacio ha elegido Albacete como banco de pruebas para el futuro modelo de base aérea española, con el proyecto BACSI.

El Ejército del Aire y del Espacio ha elegido Albacete como escaparate y banco de pruebas del modelo de base aérea que marcará el futuro de la defensa española. Bajo el paraguas del proyecto BACSI (Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente), la Maestranza de Albacete se ha convertido estos días en el epicentro de una transformación que va mucho más allá de lo material.

Con la vista puesta en un horizonte de largo recorrido, BACSI se consolida como la iniciativa estratégica más ambiciosa del Ejército del Aire para impulsar la transformación digital y medioambiental de sus bases aéreas.​​

"El objetivo de BACSI es que las bases sean más operativas, más seguras y más eficientes", ha subrayado el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del aire Francisco Braco, durante la inauguración de una nueva jornada de demostración tecnológica.

El acto ha estado presidido por el rey Felipe VI, quien ha estado acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García‑Page.

BACSI no se limita a modernizar pistas, hangares o sistemas de apoyo en tierra, sino que impulsa un auténtico cambio de paradigma. El proyecto pretende generar un ecosistema en el que la innovación deje de ser un esfuerzo puntual y pase a formar parte del funcionamiento cotidiano de las bases.​

El propósito es que estas instalaciones operen como nodos inteligentes capaces de integrarse en un entorno multidominio cada vez más exigente, donde lo aéreo, lo espacial y lo cibernético se entrelazan.

En este contexto, la capacidad para compartir información en tiempo real, anticipar fallos, reducir vulnerabilidades y optimizar recursos se convierte en un factor crítico de la superioridad operativa.

Felipe VI durante su visita a las jornadas BACSI EA

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Las Jornadas de Demostración Tecnológica BACSI 2026, que se desarrollan del 16 al 20 de marzo con el 18 y 19 como días centrales, constituyen el gran escaparate de este cambio.

Lejos de ser una feria al uso, BACSI está concebido como el mayor laboratorio de innovación abierta de la fuerza aeroespacial española, un entorno demostrativo realista en el que se prueban soluciones tecnológicas emergentes en condiciones operativas exigentes.​

El dispositivo integra de forma inédita tres grandes espacios dentro de la Base Aérea de Albacete: la Maestranza Aérea (MAESAL), las instalaciones del Ala 14 y el Programa de Liderazgo Táctico (TLP).

En ellos se desarrollan casos de uso tecnológicos, zonas de exposición y un ciclo de conferencias orientado a la transferencia de conocimiento entre Fuerzas Armadas, industria y mundo académico.​​

Sostenibilidad y digitalización

Entre las metas principales que pretende alcanzar el Ejército del Aire a través de BACSI destacan aumentar la operatividad y productividad de las bases, reforzar el compromiso de la fuerza con el medio ambiente y explotar la transformación digital de forma incremental.​

A partir de estos ejes se persigue diseñar, desarrollar e implantar desde hoy una base digital "estándar" de nueva generación, que sirva de modelo replicable al resto de la red de instalaciones.

Felipe VI durante su visita a Albacete EA

La ambición es dotar a cada base de infraestructuras inteligentes, sistemas de gestión energética avanzados, capacidades de mantenimiento predictivo y soluciones de conectividad que garanticen el flujo de información en tiempo real.​

La sostenibilidad se trabaja con combustibles sostenibles de aviación (SAF), tecnologías de hidrógeno, infraestructuras energéticas eficientes y herramientas de gestión ambiental que reduzcan la huella ecológica sin comprometer la capacidad operativa.

Alianza con la industria

En este sentido, BACSI se ha concebido desde el inicio como un espacio abierto de innovación basado en la cooperación público‑privada. El general Braco ha subrayado que el proyecto lleva siete años acumulando resultados y que su fortaleza reside en aprovechar el "enorme" conocimiento de las universidades y la capacidad de innovación de las empresas españolas.​

En los hangares habilitados para la jornada se dan cita tanto grandes empresas como Indra, Airbus, GMV, Amper, ITP Aero, Grupo Oesía; como pymes especializadas en ciberseguridad, ingeniería, energía y fabricación aditiva que buscan su lugar en el sector de defensa. Asimismo, participan centros de investigación y universidades como la UPM, la UCLM o la UAM.

Todas ellas muestran soluciones que van desde redes 5G tácticas y sistemas de seguimiento logístico en tiempo real, hasta plataformas de simulación inmersiva, impresión 3D de repuestos en condiciones de crisis o neurotecnología aplicada al vuelo.​

Precisamente, el JEMA ha insistido en que BACSI "no es sólo un proyecto del Ejército del Aire y del Espacio, sino una iniciativa de dimensión nacional", porque hablar de seguridad y defensa implica contar tanto con quienes visten uniforme como con la universidad y la industria

Además, la edición de 2026 sitúa a Albacete en el mapa internacional de la innovación en defensa. Las jornadas coinciden con tres eventos de alto nivel que refuerzan su dimensión atlántica y europea: el Additive Manufacturing Village (AM Village) de la Agencia Europea de Defensa, una reunión del grupo CAWAG sobre aeronavegabilidad en crisis y un encuentro del Aviation Committee de la OTAN centrado en la aeronavegabilidad en tiempos de conflicto.​

En particular, el AM Village convierte uno de los hangares en un laboratorio vivo de fabricación aditiva, donde se ensaya la producción de repuestos y mantenimientos en tiempo real mediante impresión 3D, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad logística de las fuerzas europeas en escenarios de crisis.

Esta confluencia de agendas consolida a BACSI como referencia para el debate y la experimentación en tecnologías que serán clave en la próxima década.​