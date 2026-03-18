Defensa prepara la evacuación de los militares desplegados en Irak ante la guerra en Irán

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno español prepara la evacuación de sus militares en Irak debido al conflicto entre Irán e Irak. La ministra de Defensa, Margarita Robles, indicó que el operativo de evacuación es inminente y se realizará por motivos de seguridad. España participa en Irak desde 2015 para apoyar y formar al Ejército iraquí en la lucha contra el Daesh, dentro de una misión multinacional liderada por Estados Unidos. La OTAN también está ajustando su misión en Irak para priorizar la seguridad de su personal ante los recientes ataques vinculados a Irán.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado este miércoles que el Gobierno prepara la evacuación de los militares españoles en Irak como consecuencia de la guerra en Irán.

Este anuncio llega días después de que Defensa informara de la reubicación del grupo de operaciones especiales dedicado al adiestramiento del ejército iraquí en la lucha contra el Daesh.

Por razones de seguridad no ha querido brindar más detalles, pero ha señalado que el operativo es inminente y se producirá en las próximas horas.

Así lo ha confirmado Robles a los periodistas durante la inauguración este miércoles en Albacete de la primera jornada de demostración tecnológica BACSI, la iniciativa estratégica más ambiciosa del Ejército del Aire y del Espacio (EA).

Este mismo miércoles, la OTAN informó de que está “ajustando” su misión en Irak, en la que participa España entre otros aliados, al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán.

“Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak”, indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

En el marco de OTAN

España participa desde 2015, junto a las Fuerzas Armadas de otros países, en las labores de apoyo al Ejército iraquí con el objetivo de fortalecer sus capacidades y contribuir a la derrota del Daesh, en el marco de la Operación “Inherent Resolve” (OIR, por sus siglas en inglés), una fuerza multinacional conjunta liderada por Estados Unidos.

Además, desde octubre de 2018, las Fuerzas Armadas españolas asesoran al Gobierno de Irak en materia de seguridad nacional y en el desarrollo del sistema educativo militar profesional, dentro de la misión de la OTAN en Irak (NATO Mission-Iraq, NMI).