SkyDefender, la cúpula de defensa aérea de Thales capaz de detectar misiles balísticos a 5.000 km de distancia

Thales ha presentado SkyDefender, su nuevo sistema integral de defensa aérea y antimisiles diseñado para ofrecer una cobertura completa y multidominio frente a las amenazas más sofisticadas. Se trata de una cúpula de protección avanzada que combina las últimas innovaciones en sensores, inteligencia artificial y mando y control, capaz de detectar misiles balísticos a distancias de hasta 5.000 kilómetros.

SkyDefender representa una evolución significativa en la respuesta frente a los nuevos escenarios de combate aéreo. En un contexto donde las amenazas surgen desde múltiples vectores, desde drones de baja velocidad hasta misiles hipersónicos, Thales propone un enfoque escalable y modular que permite anticipar, neutralizar y adaptarse a ataques cada vez más complejos, saturantes e impredecibles.

La clave de su eficacia, explica la empresa, reside en la integración de una red de sensores y efectores distribuidos, conectados a través de una arquitectura abierta que garantiza compatibilidad con sistemas ya existentes y una rápida adaptación tecnológica en el futuro.

Uno de los pilares del sistema es su capacidad multicapa. A distancias cortas, SkyDefender utiliza soluciones como ForceShield, que crea una auténtica burbuja de protección para unidades desplegadas, infraestructuras críticas y emplazamientos sensibles.

Esta capa está optimizada para interceptar drones, proyectiles de baja altitud y amenazas de superficie, proporcionando un escudo inmediato frente a ataques de corta distancia.

En el rango medio, el sistema se apoya en el conjunto SAMP/T NG desarrollado por la compañía Eurosam, con un alcance de interceptación de hasta 150 kilómetros.

Este componente incorpora el radar Ground Fire, un sensor de barrido electrónico activo con cobertura de 360°/90° y un alcance de 350 kilómetros que garantiza una defensa efectiva en el nivel del teatro de operaciones.

SkyDefender Thales

Por su parte, la capa más externa de la cúpula constituye la verdadera singularidad del sistema. Gracias a los radares SMART-L MM y UHF, SkyDefender es capaz de identificar y seguir objetivos a distancias de hasta 5.000 kilómetros, algo excepcional en sistemas de defensa no estratégicos.

Esta capacidad ofrece a las fuerzas armadas una ventaja crucial de conocimiento situacional en el dominio aéreo y espacial, permitiendo detectar aeronaves furtivas o lanzamientos de misiles balísticos con una antelación suficiente para activar las respuestas necesarias.

IA y vigilancia espacial

A ello se suma la contribución de Thales Alenia Space, que complementa la cobertura terrestre con satélites geoestacionarios equipados con sensores infrarrojos.

Estos satélites pueden identificar el punto exacto de lanzamiento de un misil antes incluso de que entre en el alcance de los radares terrestres, proporcionando una capacidad de alerta temprana verdaderamente global.

Todo este entramado operativo se coordina mediante el sistema de mando y control SkyView, un C2 que actúa como núcleo de gestión táctica y estratégica. SkyView Alliance, su extensión interoperable, asegura la plena compatibilidad con las arquitecturas de defensa de la OTAN y con plataformas multidominio aliadas, lo que permite integrar SkyDefender en entornos conjuntos y coaliciones operativas sin necesidad de rediseñar infraestructuras.

Precisamente, desde Thales destaca que la interoperabilidad es uno de los mayores valores añadidos del concepto: permite que cada componente comunique, evalúe y actúe de manera conjunta, garantizando la coherencia del flujo de información y la rapidez en la toma de decisiones.

El sistema se apoya además en la potencia de la inteligencia artificial desarrollada a través de cortAIx, el acelerador de IA de Thales. Este componente aporta capacidad de aprendizaje automático, análisis predictivo y respuesta autónoma a amenazas cibernéticas o electrónicas.

De este modo, SkyDefender no solo detecta y neutraliza ataques físicos sino que al mismo tiempo protege su propia red frente a interferencias, sabotajes o intentos de penetración digital. La integración de la ciberseguridad en el corazón del sistema refuerza su resiliencia frente a conflictos híbridos y amenazas combinadas.

Thales ha destacado que SkyDefender se encuentra ya listo para el despliegue en cualquier parte del mundo. Su concepción modular y abierta facilita la colaboración con otros actores industriales, permitiendo adaptar la solución a los requisitos específicos de cada nación o alianza.

Además, su compatibilidad con plataformas y armamento de distintos fabricantes simplifica la integración con inventarios preexistentes, manteniendo la continuidad operativa y reduciendo los plazos de implementación.