Los misiles hipersónicos de Pekín llegan a Europa: Serbia equipa sus cazas Mig-29 con el CM-400AKG de origen chino

La Fuerza Aérea Serbia ha dado un salto tecnológico sin precedentes al integrar misiles hipersónicos de fabricación china en sus cazas MiG-29 de origen ruso. De acuerdo a la prensa local, uno de estos aviones de combate ha sido visto armado con dos misiles aire-tierra CM-400AKG suministrados por Pekín,

Con esta adquisición, Belgrado no sólo se convierte en el segundo operador extranjero de este sistema de armas tras Pakistán sino que irrumpe al mismo tiempo en el reducido club de naciones con capacidad de ataque hipersónico al transformarse en el primer país de Europa en contar con este tipo de armamento.

El CM-400AKG, desarrollado por la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China (CASIC), representa una de las armas aire-superficie más avanzadas disponibles en el mercado internacional. Su precisión, con un error circular probable (CEP) de apenas cinco a diez metros, lo convierte en un vector de ataque sumamente fiable contra objetivos terrestres y navales.

Capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 6 y con un rango operativo que oscila entre los 240 y los 400 kilómetros -dependiendo de la variante- este misil multipropósito combina guiado inercial, corrección por satélite y sistemas de orientación terminal avanzados que pueden incluir sensores infrarrojos, televisivos u opciones de radar pasivo.

Con un peso total de 910 kilogramos y una longitud de 5,1 metros, el CM-400AKG fue diseñado originalmente para equipar al ligero caza paquistaní JF-17, lo que facilitó su adaptación a los MiG-29 serbios sin comprometer la maniobrabilidad del avión.

Misil CM-400AKG chino junto a un caza J-17 de Pakistán

Sus dos tipos de ojiva, explosiva de 150 kg y penetrante de 200 kg, le permiten afrontar tanto objetivos fortificados en tierra como buques de guerra con alta resistencia estructural.

La introducción de esta arma compensa una de las principales debilidades históricas de la Fuerza Aérea Serbia: la obsolescencia de los radares y sistemas de ataque de sus MiG-29, que datan de generaciones anteriores a los actuales estándares de combate. Hasta ahora, estos cazas presentaban un potencial limitado en misiones aire-aire y capacidades de ataque más simbólicas que efectivas.

Sin embargo, al emplear los CM-400AKG con datos de orientación procedentes de sensores externos, Belgrado ha logrado superar en parte las limitaciones de su aviónica, convirtiendo a sus MiG-29 en los primeros cazas europeos en emplear proyectiles hipersónicos.

El CM-400AKG ya demostró su eficacia en combate. En mayo de 2025, un JF-17 pakistaní utilizó dos misiles de este tipo contra un sistema antiaéreo ruso S-400 Triumf operado por India, causando su destrucción total según fuentes chinas. Ese episodio marcó el debut operativo del arma y confirmó su potencial destructivo.

Europa, rezagada

Europa se ha quedado rezagada en la carrera hipersónica. Mientras Rusia y China presumen desde hace años de misiles capaces de volar a más de 6.000 km/h y esquivar defensas antiaéreas, el Viejo Continente apenas empieza ahora a dar sus primeros pasos firmes en este terreno. Alemania y Francia se han convertido en los dos polos que tiran del carro, tratando de recortar a contrarreloj una brecha tecnológica que ya es evidente.

En el lado alemán, Berlín ha apostado por un ecosistema mixto de empresas tradicionales y nuevas compañías profundamente innovadoras. Una de ellas trabaja en una aeronave hipersónica reutilizable con primer vuelo previsto para 2027, pensada tanto para ensayos como para, a medio plazo, aplicaciones militares.

Lanzamiento del primer misil hipersónico desarrollado por una empresa privada en Europa Hypersonica

En febrero de este año, la compañía anglogermana Hypersonica se convirtió en la primera empresa privada europea en probar un misil que supera los 6.000 km/h, con un alcance de más de 300 kilómetros y la mirada puesta en ofrecer una capacidad de ataque hipersónico operativa alrededor de 2029. El mensaje es claro: Europa puede innovar deprisa cuando hay voluntad política y financiación.

El gran reto, sin embargo, no es solo ir rápido dado que los misiles balísticos ya alcanzan velocidades hipersónicas desde hace décadas. La clave está en combinar esa velocidad extrema con maniobrabilidad durante todo el vuelo, volando más bajo y ejecutando cambios de trayectoria que complican enormemente su detección y derribo. En este punto, los programas europeos todavía están en fase de demostradores, lejos de las capacidades ya declaradas por Moscú o Pekín.

Francia, por su parte, ha concentrado sus esfuerzos en una hoja de ruta nacional que pivota sobre el vehículo planeador hipersónico V-MAX, probado con éxito en 2023, y sobre un nuevo lanzador propio, SyLEx, ensayado por primera vez el pasado noviembre.

Ambos hitos son pasos necesarios para construir una capacidad soberana, pero aún hablamos de prototipos y pruebas suborbitales, no de misiles listos para desplegarse en unidades operativas.