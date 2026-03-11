Indra incorpora a Tresca a su cadena de suministro para impulsar la fábrica de drones de León y crear 200 empleos

El acuerdo refuerza la estrategia de Indra de crear un ecosistema industrial de defensa innovador y con fuerte arraigo territorial en España.

La futura planta de drones en Villadangos del Páramo generará unos 200 empleos y será clave para responder a la demanda de sistemas aéreos no tripulados.

Tresca aportará servicios técnicos en diseño e implantación de infraestructuras para nuevos centros productivos de Indra, tanto en España como internacionalmente.

Indra incorpora a la ingeniería leonesa Tresca a su cadena de suministro para impulsar la fábrica de drones en León.

Indra Group refuerza su red industrial de defensa con un nuevo aliado en León. El grupo ha firmado un acuerdo de intenciones con la ingeniería Tresca para incorporarla a su cadena de suministro global y apoyarse en sus capacidades en la puesta en marcha de nuevas factorías, incluida la futura fábrica de drones de León.

Según explica la compañía, Tresca aportará sus servicios técnicos especializados en definición, diseño e implantación de infraestructuras industriales y procesos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La ingeniería leonesa, con más de 25 años de experiencia en sectores como energía, oil & gas, minería, química, farma, mecánica y automoción, se posiciona así como socio clave en las fases iniciales de nuevos centros productivos de Indra.

La colaboración se enmarca en la estrategia de Indra de tejer un ecosistema de empresas de defensa sólido y distribuido territorialmente, alineado con los objetivos de soberanía tecnológica en ámbitos de alto valor añadido como los drones, los sistemas de defensa aérea o los vehículos terrestres.

El grupo está impulsando la creación de distintas factorías en España para acelerar la producción de sistemas críticos como plataformas no tripuladas, radares o vehículos militares.

“Estamos reforzando nuestras capacidades industriales a un ritmo vertiginoso en todo el territorio y necesitamos contar con empresas como Tresca, que cuentan con los profesionales y el talento que buscamos para alcanzar este objetivo de una forma más rápida y con los niveles de exigencia, rigor y calidad precisos”, subraya José Andrés González Para, director de Ingeniería de Indra.

Desde Tresca, su director general, Francisco Carro, destaca que trabajar junto a Indra supone “la consolidación definitiva” de la consultora en el sector de la defensa, en el que ya operaba.

A su juicio, la incorporación a la base industrial de defensa llega en “un momento especialmente importante”, tanto para dotar a España y Europa de más capacidad productiva en plazos más cortos como para aprovechar las oportunidades de negocio emergentes y generar empleo en el territorio.

Fábrica de León

La futura fábrica de drones de León, ubicada en el polígono de Villadangos del Páramo, forma parte de la hoja de ruta industrial de Indra para responder al fuerte aumento de la demanda de sistemas aéreos no tripulados y munición merodeadora.

La compañía prevé que la planta genere alrededor de 200 puestos de trabajo cuando alcance su capacidad plena de producción, convirtiéndose en un polo relevante de actividad tecnológica y empleo cualificado en la provincia.

Con este acuerdo, Indra insiste en su apuesta por la colaboración con empresas españolas, especialmente pymes y firmas altamente especializadas, con el objetivo de consolidar un ecosistema industrial de defensa competitivo, innovador y con fuerte arraigo territorial, capaz de acompañar el crecimiento del sector y las nuevas necesidades de las Fuerzas Armadas.