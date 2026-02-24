EEUU intercepta un tercer petrolero en el Índico por violar el bloqueo de crudo decretado por Trump

Las autoridades estadounidenses advirtieron que negarán la libertad de maniobra en el ámbito marítimo a quienes intenten burlar las sanciones.

El Pentágono destacó que la operación se realizó sin incidentes y reafirmó su capacidad para hacer cumplir las sanciones a nivel global.

El buque, con bandera de las Islas Cook, intentó eludir las sanciones estadounidenses relacionadas con el crudo venezolano.

Estados Unidos interceptó el petrolero Bertha en el océano Índico por violar el bloqueo de crudo impuesto por Donald Trump.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este martes de la interceptación de un nuevo petrolero en el océano Índico, el Bertha, por violar, según Washington, el bloqueo de crudo impuesto por el presidente Donald Trump, en el Caribe, vinculado con Venezuela y Cuba.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)".

Así lo ha revelado el Pentágono en un mensaje en X acompañado por un video y fotos de la operación, donde aseguran que el buque intentó burlar el cerco impuesto.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Según las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, “la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente (estadounidense Donald) Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó eludirla”.

Se trata del petrolero M/T Bertha, con bandera de las Islas Cook, acusado de incumplir la cuarentena impuesta a los buques vinculados al crudo venezolano que intentan evadir las sanciones estadounidenses.

etrolero M/T Bertha, con bandera de las Islas Cook, acusado de incumplir la cuarentena impuesta a los buques vinculados al crudo venezolano que intentan evadir las sanciones estadounidenses.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos señaló que “desde el Caribe hasta el océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación posee el alcance global, la resistencia ni la determinación para hacer cumplir sanciones a esta distancia”.

Además, indican que se "negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo".

Además, recordó que “las aguas internacionales no son un refugio para los actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas te encontrarán y harán justicia”.