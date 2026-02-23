Putin promete incrementar su capacidad militar y describe a la triada nuclear como una "prioridad absoluta"

Las claves nuevo Generado con IA Vladímir Putin ha prometido acelerar los programas militares rusos y reforzar la capacidad del ejército y la armada. Putin calificó la triada nuclear como una "prioridad absoluta" y destacó su papel en la garantía de seguridad y disuasión estratégica de Rusia. La finalización del tratado New START permite tanto a Rusia como a EE.UU. ampliar su capacidad nuclear, a la espera de nuevas negociaciones. Estados Unidos busca incluir a China en un futuro acuerdo para limitar la capacidad nuclear de las principales potencias mundiales.

A pocos días de cumplirse el cuarto aniversario del comienzo de la invasión de Ucrania, el presidente ruso Vladímir Putin aboga por una aceleración de los programas militares.

Las declaraciones, realizadas durante una aparición televisiva durante el Día del Defensor de la Patria, apuntan a esta aceleración de "los sistemas avanzados para nuestras Fuerzas Armadas".

"Estoy seguro de lo más importante: esta tecnología siempre estará en buenas manos", señaló Putin en su intervención, tal y como recoge Efe.

La situación actual de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania es de parálisis. Tras fracasar los anteriores encuentros, ambos países esperan reanudar las negociaciones en Ginebra en las próximas semanas.

La segunda ronda de negociaciones, con Estados Unidos de mediador, finalizó el pasado 17 de febrero sin avances concretos hacia la paz.

De vuelta a las declaraciones de Putin, el presidente ruso explicó que el objetivo es continuar "realizando esfuerzos a gran escala para fortalecer el ejército y la armada".

También explicó que están teniendo muy en cuenta la "evolución de la situación internacional" y están aprovechando la "experiencia de combate adquirida durante la operación militar especial".

Putin dijo que este avance en los programas militares se sustentará mediante la "industria, la ciencia y la alta tecnología".

Con la finalización del tratado New START entre EEUU y Rusia, Putin también ha tenido palabras para su triada de armamento nuclear, describiéndola como una "prioridad absoluta".

Además, el presidente ruso dijo que el armamento nuclear ha servido al país como una garantía de seguridad y le ha permitido "asegurar la disuasión estratégica y el equilibrio de poder en el mundo".

La intención del Kremlin ha sido dejar la puerta abierta a una ampliación de facto del New START siempre y cuando EEUU se acogiera igualmente a las limitaciones rubricadas hace 15 años. Un movimiento que el propio Trump rechazó.

A partir de ahora, ambos países pueden ampliar su capacidad nuclear a la espera de una reunión que determine un posible nuevo tratado, algo para lo que no hay fecha.

La intención de la Casa Blanca es incluir a China, en un acuerdo a tres que limite la capacidad nuclear de las tres principales potencias militares a nivel mundial.