El Comisario Europeo de Defensa afirma que “es una lástima” que España no eleve su gasto por encima del 2% del PIB

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, afirmó este jueves que “es una lástima” que el Gobierno español no quiera elevar su gasto en defensa por encima del 2% del PIB, y subrayó que la seguridad de la UE y los países de la OTAN “se basa en los llamados principios de defensa colectiva”.

Así lo subrayó Andrius Kubilius, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta acerca de si considera posible que España alcance los objetivos de capacidades fijados por la OTAN con una inversión de solo el 2% de su PIB.

Kubilius señaló que, durante la última cumbre de la OTAN, en La Haya, se acordó aumentar el gasto de defensa de cada país hasta un 3,5% del PIB “para implementar los objetivos de capacidad de la OTAN”. “Por lo tanto, no me imagino cómo se pueden implementar los objetivos de capacidad de la OTAN, que son muy importantes”, consideró.

Advirtió de que “se trata de la cantidad de nuevos tanques, nueva artillería, nuevos aviones, drones, etc. ¿Cómo se pueden implementar nuevos objetivos de capacidad si no se invierte en ellos?”, se preguntó.

Sobre la negativa del Ejecutivo español a elevar el gasto en esta materia, sostuvo que “es una lástima, en este momento”.

Aunque admitió que “por supuesto, es un derecho de cada gobierno”, dijo que se debe entender que “toda nuestra defensa se basa en los llamados principios de defensa colectiva”.

Esto significa, dijo, que si no se invierte en las capacidades de un país, se está disminuyendo no solo la propia capacidad de defensa, sino también la de todos.

Kubilius pidió no pensar que Rusia es un enemigo "pequeño o débil", ya que "está adquiriendo experiencia en el frente de batalla en Ucrania" mediante una invasión que ya dura casi cuatro años.

Durante su comparecencia ante los parlamentarios, el comisario lituano pidió tomar "muy en serio" la amenaza rusa y detalló que los servicios de inteligencia de la UE llevan tiempo alertando de la posibilidad de un ataque de Moscú en suelo comunitario.

Simulacro en Lituania

Puso como ejemplo lo ocurrido en su país, Lituania, en 2024, donde los expertos “junto con exgenerales estadounidenses muy famosos que dirigieron tropas estadounidenses en el continente europeo”, crearon una simulación de guerra sobre lo que pasaría si Rusia atacara Lituania.

El cálculo arrojó como resultado que “para defender Lituania durante los primeros 10 días, necesitamos gastar más del 5% del PIB en defensa, y el Gobierno empezó a hacerlo”.

Después de esos 10 días, Lituania esperaría la llegada de tropas de la OTAN, lo que “significa tropas estadounidenses, alemanas, letonas, españolas, etc. Y si algunos de esos países no invierten en el desarrollo de sus capacidades, significa que no vendrán”.

“Esto está destruyendo el principio de defensa colectiva, eso es lo que quiero decir”, concluyó.