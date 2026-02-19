Cazas F-35C y aviones de ataque electrónico 'Growler', la dupla de EEUU para anular los sistemas antiaéreos 'Bavar 373' de Irán

Analistas dudan sobre la efectividad real del Bavar 373, ya que ha sufrido daños y se especula sobre la llegada de nuevos sistemas chinos a Irán.

A la par que Washington y Teherán continúan sentados en la mesa de negociación, las fuerzas estadounidenses siguen alistándose para una hipotética acción militar contra el régimen de los ayatolás. En este sentido, el reciente despliegue de cazas furtivos F-35C y aviones de ataque electrónico EA-18G Growler desde el portaaviones USS Abraham Lincoln marca un nuevo capítulo en la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El Comando Central de EEUU ha difundido imágenes y detalles operativos que muestran a ambos modelos realizando misiones conjuntas en el marco de maniobras avanzadas cerca del espacio aéreo iraní.

El 'Abraham Lincoln' fue trasladado, junto con su grupo de combate, desde el océano Pacífico al mar Arábigo a comienzos de año. Las maniobras que actualmente lleva a cabo su ala embarcada son una clara señal de preparación para escenarios de combate de alta intensidad, donde el componente aéreo desempeñaría un papel determinante.

El tándem formado por el F-35C y el EA-18G constituye una de las combinaciones más eficaces del arsenal estadounidense para neutralizar redes de defensa aérea. Ambos modelos se diseñaron para operar en entornos densamente defendidos, donde el control del espectro electromagnético resulta decisivo.

El F-35C -variante naval del caza de quinta generación de Lockheed Martin diseñada exclusivamente para operar desde portaaviones CATOBA- combina capacidades de sigilo, fusión de sensores y enlace de datos seguro, lo que le permite penetrar en zonas cubiertas por radares enemigos sin ser detectado.

Su perfil furtivo y su capacidad para recopilar información electrónica avanzada lo convierten en un elemento esencial para misiones de supresión de defensas enemigas.

Por su parte, el EA-18G Growler, derivado del caza F/A-18F Super Hornet, está específicamente configurado para la guerra electrónica. La aeronave emplea un arsenal de cápsulas de interferencia AN/ALQ-99 y sistemas de contramedidas electrónicas capaces de bloquear o distorsionar la señal de radares, comunicaciones y sistemas de guía de misiles enemigos.

EA-18G Growlers from Electronic Attack Squadron 133 and F-35C Lightning IIs from Marine Fighter Squadron 314 prepare for launch on the flight deck of USS Abraham Lincoln (CVN 72). Operating in international waters in the Middle East, the aircraft carrier conducts around the clock… pic.twitter.com/aEHNal3SuR — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 16, 2026

A diferencia del F-35, cuya ventaja radica en la discreción, el Growler actúa abiertamente perturbando el espacio electromagnético enemigo, protegiendo así a las aeronaves acompañantes.

La interacción entre ambos aparatos crea un entorno operativo en el que la furtividad del F-35C se ve reforzada por la cortina de interferencias generada por el Growler. Esta sinergia permite a Estados Unidos atacar los centros neurálgicos de las defensas aéreas sin exponerse en exceso al fuego antiaéreo.

El Bavar 373 iraní

La preocupación estadounidense se centra en el sistema de defensa antiaérea Bavar 373, considerado el pilar de la arquitectura defensiva iraní. Este sistema, desarrollado localmente como alternativa al S-400 ruso, refleja la ambición de Teherán por lograr autosuficiencia tecnológica en materia de defensa.

El Bavar 373, según afirma Teherán, es capaz de detectar hasta 300 objetivos y rastrear de forma simultánea unos 60, con un alcance de interceptación aproximado de 300 kilómetros y una altitud operativa máxima de 27 kilómetros.

Sistemas antiaéreos Bavar 373 de Irán

Incluye, además, un radar tridimensional de alta resolución, un sistema automatizado de control de fuego y nuevos interceptores de largo alcance equipados con tecnología de guía avanzada y alta maniobrabilidad.

Su integración con centros de mando interconectados dota a Irán de una defensa aérea en red, diseñada para coordinar la respuesta entre diferentes baterías y adaptar las tácticas frente a amenazas simultáneas.

Pese a que para el Gobierno iraní este sistema es una demostración de autonomía en defensa, no son pocos los analistas que mantienen reservas respecto a la efectividad real del Bavar 373.

Durante 2025, diversos ataques atribuidos a fuerzas irregulares respaldadas por Israel y países occidentales habrían dañado seriamente componentes del sistema, incluyendo radares y lanzadores.

A ello se suman informes sin confirmar sobre la supuesta entrega de nuevos sistemas chinos a Irán, lo que plantea un escenario de incertidumbre respecto a la composición y operatividad real de su red antiaérea.