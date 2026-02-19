Arquimea exhibe a la OTAN su munición merodeadora Q-LSAM-40 y su dron submarino S-WISE en Steadfast Dart 26

La participación de Arquimea reafirma su papel como referente en innovación tecnológica para la defensa y como socio estratégico de las Fuerzas Armadas españolas y sus aliados.

El dron submarino S-WISE está diseñado para operaciones de vigilancia, reconocimiento y neutralización de objetivos en entornos navales complejos.

El Q-LSAM-40 destaca por su autonomía de 40 minutos y su capacidad multilanzador para desplegar tres drones simultáneamente, ampliando su versatilidad en misiones tácticas.

Arquimea presenta su munición merodeadora Q-LSAM-40 y el dron submarino S-WISE en el ejercicio multinacional Steadfast Dart 26 de la OTAN en Alemania.

La compañía tecnológica española Arquimea participa esta semana en el ejercicio multinacional Steadfast Dart 26, organizado por la OTAN en Alemania.

Este entrenamiento, uno de los más relevantes de la Alianza Atlántica en 2026, reúne a 10.000 efectivos procedentes de once países, entre ellos 1.500 militares de las Fuerzas Armadas españolas. Su objetivo es mejorar la interoperabilidad y las capacidades conjuntas en escenarios de combate complejos y multidominio.

En este marco, Arquimea reafirma su posicionamiento como referente en innovación aplicada a la defensa mediante la presentación de dos de sus más avanzados sistemas autónomos: la munición merodeadora de corto alcance Q-LSAM-40 y el dron submarino S-WISE.

Ambas plataformas representan el compromiso de la compañía con el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas adaptadas a los desafíos operativos contemporáneos.

El Q-LSAM-40 destaca por su autonomía de 40 minutos y por integrar una versión de su multilanzador capaz de desplegar tres drones merodeadores de manera simultánea, lo que aumenta su versatilidad en misiones de reconocimiento, vigilancia o neutralización de amenazas.

Diseñado para ofrecer rápido despliegue y elevada adaptabilidad táctica, este sistema se erige como un recurso clave en operaciones de respuesta inmediata y superioridad operativa.

Por su parte, el S-WISE es un vehículo submarino no tripulado destinado a misiones de vigilancia, reconocimiento y neutralización de objetivos en entornos navales.

Sistemas expuesto por Arquimea durante las maniobras de la OTAN Arquimea

Su diseño autónomo permite operar de manera prolongada en zonas de difícil acceso, proporcionando a las fuerzas navales un incremento significativo en sus capacidades de información y actuación sigilosa.

El ejercicio Steadfast Dart 26 incluye distintas maniobras combinadas, entre ellas un desembarco anfibio con unidades de Infantería de Marina en la costa báltica alemana, y culminará el próximo viernes con una exposición estática de material donde se mostrarán los principales sistemas desplegados.

Con su participación, Arquimea refuerza su compromiso con la innovación tecnológica al servicio de la defensa, consolidándose como socio estratégico de las Fuerzas Armadas españolas y los aliados internacionales en el desarrollo de capacidades avanzadas en los dominios terrestre, naval y aéreo.