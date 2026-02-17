La catalana Sateliot elige al Miura 5 de PLD Space para el lanzamiento de dos satélites de comunicaciones en 2027

Coincidiendo con el Small Satellites & Services International Forum (SSSIF), que ha comenzado hoy mismo en Málaga, la alicantina PLD Space y Sateliot han firmado un acuerdo para que el cohete Miura 5 sea el encargado de poner en órbita dos satélites de la catalana.

Las plataformas que irán a bordo de la cofia del lanzador español son dos satélites del modelo Tritó, especialmente diseñados para proporcionar servicios 5G D2D (Direct to Device) de altas capacidades, con aproximadamente 160 kilogramos de peso cada uno.

El lanzamiento, según ha señalado, se producirá en el año 2027, aunque no han establecido una fecha concreta, y será exclusivo de Sateliot.

Actualmente, según el calendario previsto por PLD Space, el Miura 5 tiene previsto ejecutar su primer vuelo en algún momento del segundo trimestre de este mismo año.

Lo hará desde una plataforma que están construyendo en la Guayana Francesa —desde donde parten los cohetes Vega y Ariane— y está designado como un lanzamiento de prueba. La capacidad comercial comenzará, si todo sale bien, a partir de ese mismo 2027.

De regreso al contrato, se trata de la primera misión especial privada 100% española y "evidencia la fortaleza de las capacidades nacionales al cubrir toda la cadena de valor de la industria: fabricación, lanzamiento, operaciones y explotación", apuntan.

En el mismo comunicado, ambas compañías destacan el "dinamismo del ecosistema espacial español, que está redefiniendo el acceso y las comunicaciones desde el espacio".

Con este anuncio, PLD Space revela el que será su primer cliente comercial del Miura 5, aunque se desconoce si será el primero realmente en volar.

Tal y como señalan desde Sateliot, la elección de PLD Space como proveedor de lanzamiento responde a "la capacidad del Miura 5 para ofrecer un servicio independiente y dedicado, adaptado a las necesidades específicas del cliente".

Recreación del satélite Tritó volando. Sateliot

Para la catalana, este hecho "garantiza las mejores condiciones de lanzamiento para el despliegue de su infraestructura espacial".

"Gracias a esta propuesta de valor, Sateliot toma la delantera frente a otros competidores que deben compartir el lanzamiento con más operadores", apuntan.

El Miura 5 es el lanzador orbital reutilizable de dos etapas para pequeños satélites de PLD Space. Está diseñado y fabricado por la propia compañía en sus instalaciones de Elche y Teruel.

Según explicó Raúl Verdú, cofundador y director de desarrollo de negocio de PLD Space, a EL ESPAÑOL en una entrevista hace unas semanas, la compañía encara actualmente la fabricación de la unidad de vuelo tras completar dos Miura 5 para calificación.

"A finales de este primer trimestre meteremos el cohete en un contenedor de transporte marítimo", afirmó el ingeniero, quien también aseguró que la parte de obra civil se encuentra avanzando.

Por otro lado, la nueva generación de satélites Tritó de Sateliot "supone un salto cualitativo en capacidad y rendimiento en defensa y seguridad gracias a la mayor potencia operativa de su carga útil", afirman desde la compañía.

Además de proporcionar conectividad dual a dispositivo IoT, también proporcionará a Europa conectividad D2D para "conectar unidades móviles con servicios de datos, voz y vídeo basados en el estándar 5G".

Estas capacidades, aseguran, permitirán "desplegar aplicaciones críticas en seguridad, protección civil y defensa, maximizando la resiliencia de las redes".

Prototipo del cohete Miura 5 en las instalaciones de Elche PLD Space

"Fundé PLD Space hace 14 años para que esto ocurriera, nuestra alianza con Sateliot es un hito clave para el ecosistema espacial español y europeo", ha afirmado el propio Verdú.

"Demuestra la capacidad de dos empresas nacionales para romper moldes y ofrecer soluciones integradas verticalmente sin precedentes", ha proseguido. Verdú también ha señalado el alto nivel de competitividad y la prioridad de PLD Space para que los satélites de Sateliot estén en la órbita requerida en el tiempo requerido".

Jaume Sanpera, cofundador y consejero delegado de Sateliot, ha recalcado que "con este acuerdo, cumplimos con dos premisas que tenemos desde que pusimos en marcha Sateliot, autonomía y soberanía nacional y europea".

"Al lanzar nuestros satélites con una empresa española como la nuestra, apostamos por la Marca España y por garantizar la conectividad D2D en todo el mundo y en cualquier escenario, con capacidades reforzadas para defensa y seguridad, además de uso civil, actuando así como un respaldo estratégico cuando las redes terrestres no llegan o fallan", afirmó Sanpera.