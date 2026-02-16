Inminente relevo en la Operación Atalanta: la fragata 'Victoria' dará el testigo a la 'Canarias' esta semana

Las claves nuevo Generado con IA La fragata 'Victoria' será relevada por la 'Canarias' en la Operación Atalanta en el océano Índico a mediados de la próxima semana. La fragata 'Canarias', con más de 200 tripulantes y avanzadas capacidades aéreas y de seguridad, operará integrada en la Fuerza Naval Europea (EUNAVFOR) para proteger el tráfico marítimo. El relevo coincide con el periodo de mayor riesgo de ataques piratas debido a las condiciones marítimas favorables en la región. España es uno de los principales actores de la Operación Atalanta, liderando su Cuartel General y manteniendo destacamentos navales y aéreos en la zona desde 2009.

A la dotación de la fragata 'Victoria' le quedan pocos días para poner rumbo a España. Tras tomar el mando de la Operación Atalanta en el océano Índico el pasado 17 de octubre, a mediados de la próxima semana dará el testigo a la fragata 'Canarias'.

La 'Canarias', perteneciente a la 41ª Escuadrilla de Escoltas, partió de la Base Naval de Rota el pasado 4 de febrero bajo el mando del capitán de fragata Juan David García García.

A pesar del relevo de embarcación y tripulación, el objetivo de la Operación Atalanta continuará siendo la protección del tráfico marítimo y proporcionar estabilidad en una región de especial relevancia estratégica, según explican desde el EMAD.

"La dotación ha pasado un intenso proceso de certificación en los meses de noviembre y diciembre", declaró antes de hacerse a la mar el capitán de fragata García.

"Una certificación muy útil y muy importante para sacar el máximo de las capacidades del barco". Además, como comandante del barco, García explicó que haber superado esta prueba le permite "tener la seguridad de que estamos preparados para los retos que nos demande este despliegue".

Bajo el mando del capitán de fragata se encuentran más de 200 hombres y mujeres, entre los que se incorpora un equipo médico con capacidad quirúrgica, un equipo de seguridad de infantes de marina, una unidad de la Fuerza Guerra Naval Especial y una unidad aérea embarcada.

Esta última compuesta por un helicóptero SH-60B especializado en entornos navales y que en los próximos años será reemplazado por alguno de los MH-60R que la Armada tiene previsto comenzar a recibir en algún momento de la segunda parte de este 2026.

Para complementar la capacidad aérea, la 'Canarias' también lleva a bordo un dron Scan Eagle perteneciente a la 11ª Escuadrilla Aérea y fabricado por Insitu, una compañía estadounidense filial de Boeing.

"Desplegamos en el periodo de febrero a julio en el que la probabilidad de ataques pirata es mayor que en el segundo periodo del año", explica el comandante.

Esto se debe a que tanto el viento como la condición de la mar son más propicias para que los piratas puedan navegar y "tratar de ejecutar ataques contra buques mercantes".

Durante su despliegue, la fragata F-86 'Canarias' operará integrada en la estructura de la Fuerza Naval Europea (EUNAVFOR) Atalanta, "portando sus capacidades como escolta en las tareas asignadas dentro del área de operaciones", afirman desde el Estado Mayor de la Defensa.

La fragata 'Canarias' es la sexta unidad de la clase 'Santa María'. Fue construida por la Empresa Nacional Bazán —actualmente Navantia— y entregada a la Armada en 1994.

Tiene 138 metros de eslora y un desplazamiento de 3.900 toneladas. Cuenta con sensores y sistemas de armas que le permiten llevar a cabo misiones de defensa antiaérea, guerra antisubmarina, vigilancia marítima y control del tráfico en zonas de interés.

Cuando tome el relevo, será la sexta vez que esa embarcación participe en la Operación Atalanta.

Operación Atalanta

Los frecuentes ataques de piratas a pesqueros frente a las costas de Somalia y el Golfo de Adén desde el 2005 motivó que la Unión Europea pusiera en marcha la Operación Atalanta a finales del 2008.

En septiembre de ese mismo año, España ya envió un avión P-3 Orión de patrulla marítima a la región, mientras que el despliegue naval español se inició a principios de febrero del 2009, sólo unos días después de que la UE pusiera en marcha la operación.

Desde esos mismos comienzos, España se convirtió en uno de los principales actores, un papel que fue impulsado cuando se trasladó el Cuartel General Operacional de Atalanta desde Reino Unido a la gaditana Base Naval de Rota.

En 2024, la UE modificó algunos cometidos de Atalanta adaptando el objetivo de la misión a las necesidades del momento, aunque con un núcleo muy similar al que se estableció en origen.

De esta forma, la Operación debe "proteger a los buques pertenecientes al Programa Mundial de Alimentos y otros buques vulnerables que naveguen frente a las costas de Somalia", según queda reflejado en la documentación oficial.

También se centrará en "detectar, prevenir y reprimir la piratería y el robo a mano armada en el mar en la zona de operaciones" y contribuir a la vigilancia del tráfico de estupefacientes, armas y cualquier tipo de comercio ilícito.

Atalanta también deberá contribuir al enfoque integrado de la UE en Somalia, apoyar a otras iniciativas de la UE en el mismo país y cooperar con la operación AGENOR y desarrollar sinergias con la Vigilancia de la Situación Marítima en el Estrecho de Ormuz.

Además, el Comandante de la Operación Atalanta que dirige el Cuartel General Operacional es el vicealmirante español Ignacio Villanueva Serrano desde el 23 de noviembre del 2023.

En cuanto a la participación española, además del buque, helicóptero, sus dotaciones y el personal embarcado, el Ministerio de Defensa mantiene el Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Orión en Yibuti, desde donde realizan patrullas aéreas empleando un CASA CN235 equipado con sistemas de vigilancia marítima.

La aeronave se encuentra actualmente en España realizando labores de mantenimiento, mientras personal en Yibuti acondiciona la base para cuando regrese el avión junto a su dotación y resto de personal de apoyo, en cuyo caso suman unos 50 militares.

España también cuenta con cuatro oficiales de enlace localizados en Mogadiscio (Somalia), Manama (Bahréin), Bruselas (Bélgica) y Puerto Victoria (Islas Seychelles).