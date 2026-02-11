Hyperion, el fondo de Pablo Casado, realiza su primera operación fuera de la UE al invertir en la británica Antares

Un soldado del Regimiento de Guerra Electrónica 31 maneja información integrada en un monitor portátil durante el ejercicio Atlas 21 FUTER

Las claves nuevo Generado con IA Hyperion Fund, liderado por Pablo Casado, realiza su primera inversión fuera de la UE al adquirir una participación en la británica Antares Defence Systems, especializada en guerra electrónica. Antares, ubicada en Inglaterra, desarrolla tecnología para sistemas de interferencia contra explosivos improvisados y drones, y ha triplicado sus ventas a contratistas y ejércitos de la OTAN en los últimos tres años. La operación refuerza la consolidación de la industria de defensa europea en un contexto geopolítico tenso y cuenta con la participación del inversor británico Operating Partners Group. Hyperion ha desplegado más de la mitad de los 150 millones de euros de su primera fase y cuenta en su consejo asesor con figuras internacionales como Anders Rasmussen y Paula Dobriansky.

Hyperion Fund ha anunciado la culminación de su séptima operación desde su lanzamiento en 2024, con una inversión estratégica en la empresa británica Antares Defence Systems, líder en sistemas de guerra electrónica.

Esta operación marca un hito importante para el fondo, ya que se trata de su primera inversión fuera de la Unión Europea, y refuerza su papel como uno de los actores clave en la consolidación de la industria de defensa europea en un contexto geopolítico de alta tensión.

Con sede en Herefordshire (Inglaterra), Antares se ha posicionado como uno de los referentes tecnológicos en el sector de la defensa, gracias al desarrollo de amplificadores de potencia de radiofrecuencia y subsistemas de microondas destinados a contrarrestar amenazas en escenarios de conflictos híbridos.

Su tecnología se aplica en sistemas de interferencia contra dispositivos explosivos improvisados (c-IED) y contra drones aéreos (c-UAS) utilizados en operaciones terrestres, navales y aéreas.

En los últimos tres años, la compañía ha triplicado sus ventas a grandes contratistas del sector y ejércitos de países de la OTAN, impulsada por la creciente digitalización del campo de batalla y la proliferación de vehículos aéreos no tripulados.

En la operación también participa Operating Partners Group, un inversor británico especializado en el sector defensa y con amplia experiencia industrial en Europa. Antares continuará operando con su equipo de dirección y marca actuales, lo que garantiza la estabilidad para sus clientes y empleados, al tiempo que refuerza su capacidad de ingeniería, producción y expansión en mercados internacionales.

Por su parte, Hyperion Fund -gestionado por Singular Asset Management- ha desplegado ya más de la mitad de los 150 millones de euros levantados en su primera fase, a los que se suman otros 100 millones movilizados en coinversiones.

En apenas 14 meses, el fondo ha cerrado operaciones en sectores clave como los motores de cohetes (Pangea Propulsión), satélites LEO (Sateliot), mecanizados de hiperprecisión (Gutmar) y servicios de mantenimiento aeronáutico (Gestair, Brok-Air y ATS Aviation).

La inversión en Antares llega en un momento de fuerte crecimiento del gasto en defensa entre los países de la OTAN, que en 2025 alcanzó los 381.000 millones de euros y podría superar los 950.000 millones en 2030, conforme los Estados miembros avanzan hacia el compromiso del 5% del PIB fijado en la Cumbre de La Haya.

El equipo directivo de Hyperion está liderado por Pablo Casado y Joaquín Ortiz como managing partners, junto a Ricardo Gómez-Acebo, José Antonio Bartrina, Daniel Lorrain, Marina Quintero y Juan Muñoz.

Su consejo asesor internacional incluye figuras de relevancia global, como el exsecretario general de la OTAN Anders Rasmussen, la exsubsecretaria de Estado de EEUU Paula Dobriansky y la exministra de Defensa francesa Michèle Alliot-Marie, lo que refuerza el posicionamiento del fondo dentro del ecosistema estratégico internacional.