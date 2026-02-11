La española Alpha Unmanned Systems trabaja con Parallel para el uso de combustible pesado en el dron Firefly

Las claves nuevo Generado con IA Alpha Unmanned Systems colabora con Parallel Flight Technologies para adaptar el dron Firefly al uso de combustible pesado. La Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos participa en el programa, enfocado en ampliar la autonomía y capacidad de carga de los drones en entornos exigentes. El dron Firefly utiliza una arquitectura híbrida eléctrica, diseñada para operar con combustible aeronáutico y cumplir misiones navales y expedicionarias. Alpha aporta su experiencia en propulsión de combustible pesado para lograr la compatibilidad del sistema con infraestructuras logísticas militares existentes.

La compañía española, con sede en Madrid, Alpha Unmanned Systems se encuentra colaborando con la estadounidense Parallel Flight para el empleo de combustible pesado en drones.

Ambas empresas acaban de anunciar esta colaboración en la que también participa la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos (ONR).

Estas investigaciones se están llevando a cabo en el marco de un programa impulsado por la propia ONR, en el que Parallel Flight está adaptando su dron Firefly para operar combustible pesado.

Según explican, esta conversión permitirá a los UAS de gran autonomía y capacidad de carga realizar operaciones sostenidas en "entornos navales y expedicionarios exigentes".

El contrato se basa en la arquitectura híbrida eléctrica desarrollada por Firefly y está diseñado para "ampliar su alcance operativo en entornos marítimos y otros perfiles de misión que requieren combustible de grado aeronáutico".

"Estamos muy satisfechos de trabajar con Alpha Unmanned Systems", afirmó Craig Stevens, CEO de Parallel Flight Technologies.

"La experiencia real de Alpha en propulsión de combustible pesado ha sido directamente aplicable a nuestros objetivos de desarrollo, ayudándonos a perfeccionar y validar nuestra arquitectura híbrida para satisfacer las demandas únicas de las misiones navales y expedicionarias", apuntó Stevens.

Por su parte, la compañía con sede en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, aporta "más de una década de experiencia en el diseño, integración y operación de helicópteros UAV de combustible pesado".

Alpha está trabajando junto con el equipo de ingeniería de Parallel para que sus sistemas de propulsión sean compatibles con el combustible aeronáutico que emplean otras plataformas aéreas, un factor clave para desplegar drones alineados con las infraestructuras logísticas y de combustible militares existentes.

"El uso de combustible pesado es esencial para las aeronaves no tripuladas desplegadas en entornos operativos exigentes de defensa y marítimos", afirmó en esta ocasión Álvaro Escarpenter, CTO de Alpha Unmanned Systems.

"Nos enorgullece apoyar los esfuerzos de Parallel Flight y aportar nuestra experiencia en propulsión UAV de combustible pesado a este importante programa".

El dron Firefly es un cuadricóptero que emplea una tecnología híbrida que le proporciona mejores capacidades que sus equivalentes con solo propulsión eléctrica.

Puede transportarse en la parte trasera de una camioneta y suministra 2 kW de potencia continua a la carga de pago integrada, permitiendo aprovechar los 45 kilogramos de capacidad para equipar sensores avanzados.