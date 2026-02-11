Defensa sustituye el misil israelí 'Spike' por el 'Mells', diseñado en Europa pero basado en tecnología de Israel

Las claves nuevo Generado con IA España sustituirá el misil anticarro israelí Spike LR2 por el Mells, un sistema europeo basado en tecnología israelí. El contratista principal seguirá siendo Pap Tecnos, filial española de la empresa israelí Rafael, que también participa en el desarrollo del Mells. El Ministerio de Defensa asegura que la sustitución no compromete la capacidad militar española y mantiene la participación de empresas nacionales. El misil Mells es fabricado por el consorcio europeo EuroSpike GmbH, integrado por empresas alemanas y la israelí Rafael.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha afirmado este miércoles que España contará con el misil anticarro Mells en lugar del Spike LR2 israelí, pese a que en su desarrollo también participa la empresa Rafael, uno de los gigantes armamentísticos de Israel.

De igual manera, Valcarce ha confirmado que el contratista principal del programa continuará siendo Pap Tecnos, filial en España de la misma compañía israelí.

La número dos del Ministerio de Defensa ha asegurado que la sustitución de tecnología israelí "no compromete ninguna capacidad militar española" y, a modo de ejemplo, ha esgrimido los casos del misil contra carro Spike y el sistema lanzacohetes de alta movilidad Silam. Ambos proyectos acarrean serios retrasos tras el veto del Gobierno a Israel.

Asimismo, Valcarce ha señalado que el pasado día 3 de febrero la compañía Pap Tecnos, "que es una empresa española", presentó una propuesta para la sustitución del Spike LR2 mediante la adquisición de sistemas Mells.

Además, la secretaria de Defensa ha destacado que el Mells es "un sistema de misil europeo multipropósito fabricado por la empresa checa CSG, empresa matriz de la Fábrica de Municiones de Granada".

Lanzamiento de un misil Mells EuroSpike

El misil Mells "es un desarrollo europeo del misil Spike, pero cuyos componentes no tienen origen israelí", ha detallado Valcarce.

Sin embargo, pese a las afirmaciones de la secretaria, el Mells es fabricado por el consorcio EuroSpike GmbH, del que forman parte las empresas alemanas Diehl Defence y Rheinmetall y, nuevamente, la israelí Rafael.

Al respecto, Valcarce ha defendido la elección argumentando que se trata de "un sistema compatible con los que ya se encuentran en servicio en el Ejército de Tierra e Infantería de Marina, tanto desde el punto de vista operativo como logístico".

"Esta alternativa permite que se mantenga el número de empresas nacionales que participan en el programa y durante el ciclo de vida del sistema se garantiza autonomía estratégica en cuanto a todas las tareas de sostenimiento", ha subrayado.