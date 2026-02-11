Bruselas lanza un plan de acción contra la amenaza de los drones pero sin nueva dotación presupuestaria

Bruselas apoyará la cooperación entre países y sectores civil-militar, y continuará financiando sistemas antidrones mediante instrumentos y programas ya existentes.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este miércoles un Plan de Acción para hacer frente a la creciente amenaza de los drones sobre la seguridad de la Unión Europea, aunque la iniciativa llega sin un euro adicional de financiación.

El Ejecutivo comunitario anuncia que pondrá en marcha un Centro Europeo de Excelencia contra Drones y recomienda aprovechar las tecnologías y las redes 5G para detectar mejor los aparatos no tripulados.

La defensa contra los drones se ha convertido en una prioridad absoluta para Bruselas a raíz del auge de incidentes en suelo europeo con aparatos no tripulados de bajo coste pero con alto impacto: violaciones del espacio aéreo, perturbaciones de aeropuertos o sobrevuelos hostiles en infraestructuras críticas o en las fronteras exteriores.

"Hemos visto que cualquier cosa puede ser usada como un arma contra nosotros. Las capacidades de drones y antidrones son componentes centrales en la defensa de Europa y la seguridad de las infraestructuras críticas", ha destacado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia.

El Plan de Acción se centra en la dimensión civil de la seguridad interior, al tiempo que complementa y apoya el trabajo realizado en el ámbito de la defensa por Bruselas, reforzando las sinergias civil-militares.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario pretende contribuir al desarrollo de un mercado europeo competitivo de drones, impulsando el potencial de innovación, crecimiento y creación de empleo en este sector.

Desde la perspectiva de la industria europea, el segmento comercial de drones aéreos podría alcanzar un valor cercano a los 14.500 millones de euros en 2030 y superar potencialmente los 50.000 millones en 2033.

El Plan de Acción consta de cuatro pilares: mejorar la preparación y la resiliencia de Europa frente a los incidentes con drones; aprovechar las tecnologías y las redes 5G para el rastreo de los aparatos maliciosos; mejorar la capacidad de respuesta; y finalmente reforzar la defensa frente a posibles ataques.

En materia de preparación, Bruselas elaborará una "cartografía industrial civil-militar coordinada" para atraer inversiones y fomentar la innovación y la interoperabilidad. También creará el mencionado Centro de Excelencia contra Drones, así como un Foro de la Industria de Drones con vistas a aumentar la producción.

En paralelo, la Comisión reformará las normas vigentes sobre drones civiles para mejorar la seguridad y lanzará una etiqueta de "dron de confianza de la UE" destinada a identificar equipos seguros en el mercado.

Finalmente, la UE lanzará un proyecto piloto para mejorar la vigilancia marítima y ayudará a los Estados miembros a defenderse contra los globos meteorológicos lanzados desde fuera de la UE.

Para acelerar el despliegue y probar en condiciones reales sistemas de detección basados en 5G, Bruselas lanzará una convocatoria de manifestaciones de interés dirigida a los Estados miembros y a la industria.

"Estas redes permiten un seguimiento preciso y en tiempo real de objetos voladores, una capacidad clave para mantener seguros los cielos europeos y reforzar la seguridad interior", sostiene el Ejecutivo comunitario.

En materia de respuesta, la Comisión lanzará una convocatoria para que los países interesados unan fuerzas en la compra y despliegue de sistemas antidrones, respaldará el desarrollo de sistemas europeos soberanos de mando y control con inteligencia artificial y estudiará la creación de equipos de respuesta rápida ante incidentes con drones.

Además, Bruselas propone organizar un ejercicio anual a gran escala para poner a prueba la cooperación transfronteriza y las sinergias entre los ámbitos civil y militar.

La Guardia Europea de Fronteras y Costas, Frontex, seguirá desplegando drones para la vigilancia fronteriza. En este ámbito, Bruselas ya ha destinado en los últimos meses 400 millones de euros para la detección de amenazas en las fronteras exteriores de la UE, incluyendo tanto drones como sistemas antidrones.

En ausencia de un presupuesto específico para este Plan de Acción, Bruselas resalta que los diferentes programas de la UE ya apoyan el desarrollo tecnológico de los drones y las capacidades de lucha contra los drones, en particular a través de Horizonte Europa, el Fondo Europeo de Defensa o el Instrumento de Gestión de Fronteras.

La Comisión seguirá apoyando financieramente a los Estados miembros a través de estos instrumentos, así como a través del Programa Europeo para la Industria de Defensa y los préstamos de SAFE.