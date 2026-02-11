Aertec se alía con la empresa saudí Intra para ampliar y reforzar el soporte de sus misiles en el golfo Pérsico

Las claves nuevo Generado con IA Aertec Solutions ha firmado un acuerdo estratégico con la empresa saudí Intra Defense Technologies para reforzar el soporte a sus sistemas de misiles y soluciones de defensa en Arabia Saudí y el golfo Pérsico. La alianza se formalizó durante el World Defense Show 2026 en Riad, contando con el respaldo institucional del Ministerio de Defensa español. El objetivo principal es fortalecer la capacidad de soporte local y adaptar las soluciones de Aertec a las necesidades operativas de la región, mejorando disponibilidad y mantenimiento. Con esta colaboración, Aertec consolida su presencia en un mercado clave, apostando por la cooperación tecnológica y la expansión internacional en Oriente Medio.

Aertec Solutions ha firmado un acuerdo estratégico con la compañía saudí Intra Defense Technologies con el objetivo de reforzar el soporte a sus sistemas de misiles y otras soluciones tecnológicas de defensa en Arabia Saudí y en todo el golfo Pérsico.

La alianza fue suscrita esta semana durante la celebración del World Defense Show 2026, en Riad, un evento de referencia internacional que reúne a los principales actores del sector de la defensa.

El convenio fue rubricado por Abdulaziz Al-Hussain, consejero delegado de Intra Defense Technologies, y Pedro Becerra, director general de Aerospace and Defense de la multinacional española.

Además, al acto asistió el teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación del Ministerio de Defensa español, cuya presencia, han destacado desde la compañía, refleja el respaldo institucional del Estado a la internacionalización de la industria de defensa nacional y a la cooperación tecnológica con aliados estratégicos en Oriente Medio.

El acuerdo tiene como fin principal fortalecer la capacidad de soporte local de Intra para las soluciones desarrolladas por Aertec, mejorando la disponibilidad, mantenimiento y adaptación de los sistemas a las necesidades operativas de la región.

Este movimiento refuerza la posición de la empresa española en un mercado considerado clave para el crecimiento de la industria global de defensa, caracterizado por un alto nivel de inversión en modernización tecnológica y por la creciente demanda de autonomía industrial.

"Este acuerdo con Intra Defense Technologies representa un paso estratégico clave para Aertec en una región prioritaria para nuestra actividad. Contar con un socio local sólido nos permite reforzar el soporte, la cercanía operativa y la adaptación de nuestras soluciones a las necesidades del entorno", ha señalado Becerra.

La colaboración forma parte de la estrategia de expansión internacional de Aertec, que desde hace años viene participando en proyectos tecnológicos en Oriente Próximo.

Con esta alianza, han subrayado, la compañía no solo amplía su huella industrial y tecnológica, sino que también consolida un modelo de cooperación basado en la confianza mutua y en una visión compartida a largo plazo, alineada con los objetivos de desarrollo y modernización del sector de defensa saudí y del conjunto del golfo Pérsico.